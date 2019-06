Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri i programmi che ti proporranno i principali canali in chiaro per la prima serata di oggi. E’ il momento del palinsesto tv!

Stasera in tv: palinsesto giovedì 13 giugno

Rai Uno – Don Matteo – Stagione 11 Episodio 1 – L’errore più bello (Fiction)

Tornano il prete investigatore interpretato da Terence Hill e il fido Maresciallo Cecchini (Nino Frassica) ma anche tante nuove sorprese, prima fra tutte la presenza di Carlo Conti nei panni di se stesso. Pronte a seguire le nuove avventure investigative di Don Matteo?

Rai Due – La trattativa (Film)

La trattativa in questione è la tristemente famosa trattativa stato mafia. Di che cosa si tratta? Quali fatti della storia nazionale ne sono stati toccati? Un gruppo di attori mette in scena gli episodi più rilevanti della vicenda trasformandola in un racconto appassionante.

Rai Tre – Il diario di Anna con Corrado Augias (Approfondimento)

Corrado Augias dedica uno speciale alla storia e all’incredibile autobiografia di Anna Frank. Ricostruzioni storiche, fiction internazionali e uno studio virtuale che replica gli ambienti asfittici di quella piccola casa segreta accompagneranno la narrazione, uniti ai preziosi interventi della senatrice a vita Liliana Segre