Stasera in tv: palinsesto sabato 8 giugno

Rai Uno – Calcio – Qualificazioni Europei 2020 – Grecia Vs Italia (Sport)

L’Italia prosegue il suo cammino verso Euro 2020 affrontando la Grecia in un percorso tutt’altro che scontato.

Rai Due – Ragazze di zucchero (Film)

Kara è una studentessa tanto brillante quanto priva di risorse economiche. Il lavoro part time di cameriera sembra sempre più insufficiente per pagare gli studi e la situazione si complica ulteriormente quando la ragazza viene selezionata per un prestigioso stage estivo non retribuito. Come sopravvivere senza poter lavorare? Sarà la sua compagna di stanza Lea a proporle una soluzione tanto estrema quanto lucrosa: entrare nel giro di un gruppo di uomini maturi disposti a pagare giovani ragazze in cambio di particolari attenzioni. Così Kara inizierà a frequentare il cinquantacinquenne Grant, cercando di mantenere segreta la loro relazione.

Rai Tre – Ogni cosa è illuminata (Film)

Un viaggio in Europa alla ricerca di una donna che salvò la vita a suo nonno durante l’olocausto diventa per Jonathan occasione di analizzare i conflitti culturali e ricordare gli orrori della seconda guerra mondiale.