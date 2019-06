Il bisogno di restare da soli può avere un significato diverso per ogni segno zodiacale. Scopri quello delle persone che conosci.

Prima o poi è capitato a tutti che qualcuno con cui magari si era in confidenza abbia chiesto con fare contrariato di restare da solo. Il più delle volte è davvero difficile capire il reale motivo di una simile richiesta e l’unica cosa che si può fare è quella di limitarsi ad assecondarla. Eppure, spesso e volentieri, dietro queste parole possono celarsene altre, specie se arrivano dopo una discussione o un momento di tensione. Visto che i modi di fare di ogni persona dipendono dall’influenza delle stelle, oggi dopo aver visto cosa rende irresistibili le donne dello zodiaco e qual è la caratteristica più hot dei vari segni zodiacali scopriremo cosa vogliono dirci i vari segni dello zodiaco quando ci chiedono di restare da soli. Trattandosi di una risposta emotiva, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente delle persone che si vogliono controllare.

Oroscopo: ecco cosa vogliono dirci i segni zodiacali quando chiedono di restare da soli

Ariete – Mi hai stancato

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone fumine e questo le porta ad arrabbiarsi molto spesso. Quando ciò si verifica la loro prima reazione è quella di voler scappare da tutto in modo da non dover sperimentare emozioni negative. Per questo motivo preferiscono chiudere la porta chiedendo di poter restare da soli. Un gesto con il quale cercano di comunicare rabbia e frustrazione e desiderio di chiudere almeno per il tempo necessario a sbollire la rabbia il rapporto che ha portato a farli star male. Per fortuna sono così mutevoli nelle loro emozioni che tante volte basta aspettare qualche minuto per vederli tornare in se e recuperare il sorriso.

Toro – Devo riflettere

Quando chiedono di restare da soli, i nativi del Toro hanno quasi certamente bisogno di analizzare quanto accaduto a mente fredda. Per farlo preferiscono restare da soli e ponderare con calma e a mente serena su tutto ciò che gli frulla in testa. In genere si tratta di un bisogno che si risolve in qualche ora ma che quando arriva è meglio assecondare. Continuare ad imporre la propria presenza, infatti, può farli solo star peggio e portarli ad aver bisogno di sempre più tempo per chiarirsi le idee.

Gemelli – Sono arrabbiato con te

I nati sotto il segno dei Gemelli sono molto lunatici e non è detto che le loro richieste restino tali a lungo. Quando si trovano a chiedere di restare da soli, però, è quasi sempre perché sono arrabbiati per qualcosa. Non c’è mai un modo giusto di comportarsi con loro perché a volte potrebbero preferire di veder restare la persona con la quale sono arrabbiati mentre altre sarebbe davvero meglio lasciarli da soli. Si tratta di qualcosa che va analizzato volta per volta al fine di studiare un piano d’azione per chiarirsi in fretta e far si che tutto si risolva in una bolla di sapone.

Cancro – Hai torto

I nativi del Cancro sono persone che se la prendono facilmente per tutto e quando ciò accade sono convinti di avere ragione anche se le cose non stanno così. Quando chiedono di restare da soli, cin molta probabilità, stanno cercando di imporre la loro ragione chiudendo l’argomento in modo da togliere ogni possibile diritto di replica. Un modo di fare assoluto ma che per loro è anche l’unico. Cercare di insistere porterebbe solo ad accese ed inutili liti. Molto meglio prendere le distanze ed aspettare che la calma sopraggiunga e con essa la voglia di sentirsi di nuovo e magari chissà, di scendere ad un compromesso.

Leone – Non hai capito niente

I nati sotto il segno del Leone amano portare avanti solo battaglie che sanno di poter vincere. Se si trovano con le spalle al muro preferiscono quindi battere in ritirata o, ancor meglio, spingere gli altri a farlo. E quale miglior modo se non chiedere un po’ di solitudine? Una volta ottenuta potranno usare questa via di fuga in loro favore, facendo notare che invece si poteva restare insieme a parlare in cerca di una soluzione. Molto meglio cercare sempre di decifrarli, quindi, in modo da non trovarsi irrimediabilmente dalla parte del torto e tutto senza capire neppure come.

Vergine – Basta!

I nativi della Vergine odiano discutere e soprattutto odiano perdere in una discussione. Quando le cose si mettono male o non sanno cosa dire, quindi, fuggono via e il più delle volte non chiedono neppure di restare da soli, allontanandosi spontaneamente per sbollire o, ancor più vero, per concludere una conversazione che considerano persa. Attenzione, però, perché seguirli non servirà a nulla se non ad innervosirli di più. Meglio attendere un momento di calma per riprendere le cose da dove si erano lasciate. Sempre che si voglia correre il rischio di vederli inalberarsi e allontanarsi di nuovo.

