Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri quali programmi ti proporranno i principali canali in chiaro per la prima serata odierna. Arriva il palinsesto tv!

Ultima serata e poi sarà finalmente weekend. Come intendete inaugurare il fine settimana? Se pensate a una tranquilla, rilassante ma divertente serata casalinga CheDonna.it ha ciò che occorre per organizzarla a puntino.

La prima cosa che servirà sarà infatti il giusto intrattenimento. Che ne dite di un po’ di tv?

Qui di seguito troverete infatti il palinsesto televisivo per la prima serata di oggi. Si tratta di un dettagliato elenco di programmi che i principali canali in chiaro proporranno per questo venerdì sera.

Film, show, programmi di approfondimento… ce n’è davvero per tutti i gusti: non resta dunque che scorrere la lista e selezionare ciò che farà più al caso vostro.

Dopo di che… buona serata!

Stasera in tv: palinsesto venerdì 7 giugno

Rai Uno – Buon Compleanno… Pippo (Show)

Ottantatré anni di età e sessanta di televisione. il doppio compleanno di Pippo Baudo merita una prima serata molto speciale. La Rai vuole omaggiare la sua stella più brillante cong li auguri molto speciali di ospiti di rilievo tra cui Fiorello, Jovanotti, Albano e Romina, Giorgia, Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio, Solenghi e Lopez, Anna Tatangelo, Lorella Cuccarini, Giancarlo Magalli, Ficarra e Picone e Laura Pausini.

Rai Due – Ossessione omicida (Film)

Colin Evans è un detenuto che sta scontando una pena per omicidio. Durante il processo che gli avrebbe potuto regalare la libertà anzitempo viene definito dai giudici violento, bugiardo e troppo sicuro di sé: le cose non anno dunque come sperato e Colin decide di darsi alla fuga. Uccise le guardie si dirige verso casa della fidanzata, colei con cui, prima dell’arresto, progettava le nozze.

Rai Tre – Smetto quando voglio – Masterclass (Film)

Pietro Zinni sta scontando la sua pena dopo l’esperienza della and di ricercatori che fabbricava “droghe legali”. In carcere viene contattato da un ispettore di polizia che gli chiede di ricomporre la vecchia banda dare la caccia agli spacciatore, cercando di fermare il dilagare delle smart drugs. In premio c’è una fedina penale totalmente pulita.