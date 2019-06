Meteo venerdì 7 giugno: in arrivo una nuova andata di piogge

Nella giornata di venerdì atteso un meteo perlopiù instabile al nord e al centro a causa di una nuova perturbazione. Da sabato però l’anticiclone si farà sentire con conseguente caldo estivo.

Dopo alcune giornate di caldo soffocante sull’Italia si è fatta rivedere la pioggia. Già questo giovedì, a partire dal pomeriggio, la stabilità ha lasciato spazio ad un clima perturbato che ha portato a dover aprire gli ombrelli in alcune zone del centro e del nord Italia. Domani quindi il maltempo proveniente da ovest farà arrivare piogge e temporali sulle regioni del nord e del centro, mentre al sud ancora si vivrà un anticipo di estate con un tempo nel complesso asciutto.

Secondo le più recenti previsioni nel weekend dovrebbe ripresentarsi il caloroso anticiclone che riporterà sul territorio il sole e le temperature estive. Solamente sull’arco alpino potrebbero presentarsi dei temporali pomeridiani, mentre altrove il clima risulterà stabile e sereno.

Per sapere che tempo farà e altre curiosità cliccate qui

Le previsioni del 7 giugno nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che si trovano al nord dello Stivale avranno a che fare con un tempo avverso e conseguenti acquazzoni e temporali che si faranno via via più’ importanti, in particolare durante la sera e la notte. Al pomeriggio l’acqua colpirà le Alpi, le Prealpi, gli Appennini e i settori pedemontani.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali del Paese atteso un clima nel complesso stabile al mattino, mentre dal pomeriggio sono previste precipitazioni anche di natura intensa specialmente sulle aree interne. Temporali ed acquazzoni potrebbero avvertirsi anche alla sera e di notte con fenomeni rilevanti in particolare sulle zone adriatiche. Sulla Toscana cieli poco nuvolosi al mattino un po’ ovunque. Acquazzoni previsti al pomeriggio sulle zone interne centro meridionali. Altrove tempo più asciutto. Acqua diffusa alla sera e alla notte su tutta la regione.

il cielo al sud

Al sud e sulle isole previsto tempo stabile sia durante il giorno, sia alla sera con acquazzoni e temporali che toccheranno il Molise nelle ore pomeridiane mentre delle piogge forti potrebbero colpire sin dal mattino la Sardegna. Sulla Calabria clima perlopiù stabile e sereno ovunque per l’arco dell’intera giornata. i cieli saranno tersi pure durante la sera.

Le temperature saranno stazionarie o in leggera salita sia nei valori minimi, sia in quelli massimi.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI