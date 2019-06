Scopri cos’è che non dovrebbe mai mancare nella vita di ogni segno zodiacale per far si che sia felice e si senta realizzato.

Se si pensa alla definizione stessa di felicità è chiaro che questa sia strettamente personale e cambi da persona a persona. Certo, ci sono delle caratteristiche valide per tutti che sono lo stare in salute, l’avere abbastanza denaro per vivere una vita quantomeno serena e la realizzazione che può essere di tipo professionale, umano, etc…

Quel che è certo, però, è che ognuno di noi ha un’idea diversa di felicità e che a volte ciò che può rendere felice qualcuno può essere causa di infelicità per qualcun altro. L’importante, quindi, è che ogni persona abbia quel qualcosa che la rende felice e che non dovrebbe mai mancare nella sua vita. Visto che anche questo aspetto può essere influenzato dalle stelle, oggi, dopo aver visto cosa spinge i vari segni dello zodiaco a chiudersi all’amore e quali sono i lati negativi dei vari segni zodiacali, scopriremo qual è la cosa che non dovrebbe mai mancare nella vita di ogni segno dello zodiaco. Trattandosi di qualcosa che ha a che fare con le emozioni, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente in modo da avere un’idea più chiara di tutto.

Oroscopo: questo è ciò che non deve mancare ad ogni segno affinché sia felice

Ariete – Il benessere economico

I nati sotto il segno dell’Ariete amano vivere la vita con leggerezza e senza doversi preoccupare di come fare a realizzare tutto quel che gli passa per la testa. Una cosa alla quale non possono proprio rinunciare è quindi una condizione economica stabile al punto da potergli garantire delle piccole follie ogni tanto, oltre che a soddisfare tutte le loro esigenze. Potersi premiare con dei regali, partire quando vogliono e uscire con gli amici senza dover preoccuparsi di quanto spendono è la condizione che, tra tutte, li può rendere davvero felici portandoli a sentirsi bene con se stessi e tra gli altri.

Toro – Il buon cibo

A dirla tutta, i nativi del Toro hanno bisogno di tante cose per essere felici e si tratta sempre di quelli che vengono normalmente definiti come i piaceri della vita. Dovendone citare uno, il buon cibo è sicuramente qualcosa della quale non possono fare a meno tanto che i periodi più tristi dell’anno, per loro, sono quelli in cui trovano costretti a mettersi a dieta. Poter mangiare (e anche bere) cose buone, per loro è un po’ l’anticamera della felicità. Qualcosa da fare sia da soli che con gli amici e che riesce a migliorare ogni situazione.

Gemelli – Il divertimento

I nati sotto il segno dei Gemelli per essere felici hanno bisogno di potersi divertire ogni giorno. Ottimi comunicatori amano stare tra la gente ma se non ricevono i giusti stimoli tendono a stancarsi presto arrivando a sentirsi tristi. Per loro ogni momento di noia sembra durare il triplo, privandoli della loro proverbiale energia e voglia di vivere. Affinché siano sempre di buon umore e al massimo delle loro prestazioni è quindi importante che riescano a sentirsi sempre sulla cresta dell’onda e certi di avere così tante cose da fare da non correre il rischio di annoiarsi.

Cancro – Le attenzioni degli altri

I nativi del Cancro sono affamati di attenzioni, senza si sentono infatti scoraggiati e poco motivati, fino ad arrivare all’infelicità. Che si tratti di familiari, amici o partner, per loro è indispensabile sentirsi sempre al centro dell’attenzione e avere la certezza di poter sempre contare sulle persone che amano. Quando ciò non accade, il loro grado di infelicità è tale da potarli a reagire male, diventare nervosi e a volte persino aggressivi. Per questo motivo tendono a legarsi molto agli altri ma a restare distanti fin quando non sono certi di essere importanti per loro. Sentirsi messi da parte o isolati è qualcosa che proprio non sopportano. Al contrario, per farli felici, basta metterli al centro del proprio mondo.

Leone – I riflettori puntati addosso

I nati sotto il segno del Leone hanno un estremo bisogno di attirare l’attenzione altrui. Poco importa come, per loro è indispensabile che tutti li notino e che parlino di loro. Sentirsi ignorati li porta a spegnersi e a diventare fortemente irritabili cosa che peggiora sensibilmente il loro carattere solitamente solare. Insomma, se si vuole averli come amici è necessario dargli le giuste attenzioni senza farli mai sentire secondi a nessuno.

Vergine – Una persona positiva

I nativi della Vergine sono così portati a pensare in modo negativo da avere un gran bisogno di qualcuno che sia in grado di dargli la giusta prospettiva delle cose e una visione più leggera e positiva di ciò che hanno intorno. Spesso e volentieri non si rendono conto di avere questa necessità che però è davvero indispensabile. Da soli, infatti, finirebbero con il deprimersi facilmente, con il perdere fiducia in se stessi e nelle persone e tutto con cambiamenti di umore costanti. Certo, la suddetta persona dovrà essere anche molto paziente, essendo di loro persone non esattamente abituate a riconoscere i meriti altrui.

