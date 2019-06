Nella giornata di domenica previsto un meteo nel complesso stabile e sereno in particolare sulle regioni del centro nord con temperature in costante salita. Attesa maggiore instabilità al sud.

Archiviato un mese di maggio piovoso e a tratti freddo, il primo weekend di giugno si è aperto all’insegna del sole e del clima estivo per merito dell’anticiclone che si è fatto sentire al nord e al centro facendo schizzare in alto il termometro. Diversamente al sud, come questo sabato anche domani l’instabilità la farà da padrone e al pomeriggio potrebbero verificarsi dei temporali.

Secondo le più recenti previsioni, in avvio della prossima settimana il meteo al sud sarà ancora caratterizzato dall’instabilità e dai temporali pomeridiani, mentre altrove i cieli si attesteranno perlopiù sereni.

Le previsioni del 2 giugno nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord avranno a che fare con della nuvolosità al mattino alternata a schiarite ampie su tutte le zone pur senza precipitazioni. Nelle ore pomeridiane acquazzoni e temporali sull’arco alpino e sull’Appennino. Sulle altre zone tempo stabile con spazi di sereno ampi. Alla sera di nuovo condizioni di instabilità locale sulle Alpi. Altrove sereno o poco nuvoloso.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali attese probabili piogge, in particolare sull’Abruzzo e le Marche. Altrove asciutto pur con qualche nuvola sparsa. Al pomeriggio acqua in particolare sui settori appenninici in diffusione verso il Lazio. Maggiore stabilità sulle altre aree malgrado della nuvolosità sparsa. Alla sera precipitazioni residue sul basso Lazio e l’Abruzzo. Sulle altre regioni nuvole a tratti pur senza fenomeni.

Il cielo al sud

Chi si trova al sud e sulle isole incontrerà al mattino un clima instabile sulle aree peninsulari con piogge e acquazzoni. Meteo asciutto sulle isole dove sono attesi spazi di sereno ampi. Nelle ore pomeridiane ancora condizioni di clima instabile tranne che sulla Sicilia e la Sardegna. Qui infatti dovrebbe confermarsi un tempo asciutto con schiarite anche ampie. Alla sera di nuovo condizioni di instabilità a carattere locale sulle aree interne della Campania, della Basilicata e della Calabria. Sulle altre regioni clima secco.

Sul fronte temperature sia le minime, sia le massime saranno stazionarie o in aumento.

