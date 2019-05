Scopri cosa spinge ogni segno zodiacale a rinunciare all’amore. Il parere delle stelle.

Amare è una delle esperienze di vita più straordinarie che possano esserci. Ovviamente per amore non si intende solo quello di coppia ma il sentimento puro che scaturisce dal cuore e che porta a pensare con affetto agli altri, portando a compiere anche azioni normalmente impensabili pur di vederli felici.

Purtroppo sempre più persone si trovano a vivere in una condizione di isolamento mentale che porta ad esprimere sempre meno i sentimenti che si provano fino ad arrivare quasi a non sentirli. A volte può dipendere dai ritmi di vita frenetici, altre (ed è il più delle volte) dalla paura di restare feriti, di essere presi in giro e di trovarsi a vivere una condizione di malessere così spaventosa da far preferire una vita lontana da un simile sentimento. Ovviamente, come spesso accade, il modo di vivere una particolare situazione varia da persona a persona e quando si parla di amore, le stelle hanno una certa influenza. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i lati positivi dei vari segni zodiacali e cosa spinge ogni segno dello zodiaco a voltare pagina, scopriremo cosa porta le persone a chiudere la porta all’amore, considerando che quanto scritto vale solo per chi si trova ad agire così e non, ovviamente, per chi invece è abituato ad aprirsi all’amore. Trattandosi di un sentimento così delicato e importante, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere una visione più chiara della situazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Quanto sei dormigliona? Scoprilo in base al tuo segno zodiacale

Oroscopo: ecco cosa spinge i vari segni a chiudersi all’amore

Ariete – Stanno troppo sulla difensiva

I nati sotto il segno dell’Ariete amano mostrarsi così forti agli occhi degli altri da finire con il trovarsi a stare troppo spesso sulla difensiva. In questo modo si fanno via via sempre più diffidenti e pronti a pensare che dietro le azioni altrui ci sia sempre il rischio di una fregatura. Questo li porta a non approfondire mai i rapporti con gli altri, tenendoli sempre a distanza e preferendo una semplice conoscenza a qualcosa che potrebbe portarli a cambiare e a scoprirsi vulnerabili.

Toro – Hanno paura di affidarsi agli altri

I nativi del Toro che non riescono ad aprirsi all’amore sono di solito così sensibili da temere l’idea di poter restare feriti dagli altri. Per questo motivo, pur desiderando la vicinanza di persone a loro care, si trovano il più delle volte a rinunciare di stringere rapporti che sentono potrebbero diventare importanti e tutto per la paura di affidarsi agli altri e di scoprire di aver sbagliato. Questa paura, quando è presente, rischia di renderli davvero infelici, essendo persone che amano sia stare tra gli altri che abbandonarsi ai sentimenti. Una situazione che gestiscono a stento e per la quale avrebbero bisogno di esercitarsi a dovere.

Gemelli – Cercano la leggerezza

Quando scelgono di chiudersi ai sentimenti, i nati sotto il segno dei Gemelli lo fanno solitamente per bisogno di vivere la vita con leggerezza. Gli altri finiscono spesso con l’annoiarli o con l’appesantire situazioni che ai loro occhi sono invece divertenti. Per questo motivo, fin quando non ne sentono il bisogno, preferiscono circondarsi di amicizie superficiali che reputano in grado di gestire senza problemi e al contempo utili per non farli sentire soli.

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda il tuo segno zodiacale o, più in generale, l’oroscopo CLICCA QUI!

Cancro – Non sanno come far progredire un rapporto

I nativi del Cancro che si trovano chiusi nei confronti dell’amore, in realtà hanno un problema nel modo di porsi. Per loro l’amore è qualcosa di speciale che vorrebbero includere nella propria vita ma che a volte gli appare difficile da decifrare e da realizzare nella propria vita. Quando incontrano qualcuno, ad esempio, non sanno come dimostrare ciò che provano e pur facendo amicizia o legandosi emotivamente faticano a far progredire le cose. A meno che non ci sia una ferma volontà dall’alta parte, quindi, rischiano seriamente di trovarsi spesso da soli, chiusi in uno stato emotivo dal quale da soli faticheranno sempre di più ad uscire.

Leone – Hanno paura di soffrire

I nati sotto il segno del Leone che appaiono chiusi all’amore sono spesso persone che hanno sofferto a causa di altri e che ancora feriti non riescono a tornare a fidarsi di qualcuno. Essendo persone sempre in movimento e brave sul lavoro e nei rapporti umani, per loro è facile riempire il tempo in modo da non sentire la mancanza di rapporti veri. Le rare volte in cui si scoprono a pensarci, però, si fanno particolarmente tristi perché incapaci di andare avanti e allo stesso tempo desiderosi di rimettersi in gioco. L’unica alternativa possibile è quindi quella di buttarsi, puntando tutto sulla consapevolezza che in caso di problemi hanno già avuto la prova di riuscire ad andare avanti, magari con qualche ammaccatura ma sempre con una gran forza.

Vergine – La paura di perdere la propria indipendenza

I nativi della Vergine sanno bene che i rapporti umani creano dei legami che con il tempo portano a degli scambi di ogni tipo tra le parti coinvolte. Coloro che preferiscono evitare di sbilanciarsi con i sentimenti, di solito scelgono questo modo di vivere per paura di dover rinunciare alla propria libertà. Per loro, trovarsi a dover accontentare un amico o scendere a compromessi con il partner sono situazioni scomode che, fin quando possono, preferiscono evitare. Per questo motivo, anche quando provano a mettersi in gioco, evitano sempre di farsi coinvolgere del tutto, cercando di far capire da subito la propria posizione in modo da non trovarsi in situazioni a loro sgradite.

Clicca su successivo