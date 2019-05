Scopri come ogni segno zodiacale tende ad affrontare le avversità della vita.

La vita, si sa, può riservare dei momenti difficili che giungono a mettere a dura prova non solo la pazienza ma anche il coraggio, la capacità di tener testa alle avversità e la resilienza indispensabile per fare di ogni problema una nuova risorsa. Come spesso accade, il modo di reagire alle varie esperienze negative può variare da persona a persona ed essere, almeno in parte, influenzato dalle stelle.

Oggi, quindi, dopo aver visto come ogni segno zodiacale vive l’ansia e quali sono i pregi e i difetti di ogni segno dello zodiaco in ambito lavorativo, proveremo a capire come ognuno di noi affronta le varie difficoltà della vita e tutto in base al segno zodiacale. Se possibile, è consigliabile controllare anche il profilo relativo all’ascendente in quanto indicativo di buona parte delle risorse che, solitamente, si mettono in atto.

Oroscopo – Ecco come ogni segno dello zodiaco vive le difficoltà

Ariete – Con fastidio

I nati sotto il segno dell’Ariete non amano avere a che fare con i momenti difficili della vita. Per loro ogni singolo giorno dovrebbe essere divertente e in grado di caricarli di entusiasmo. Quando si trovano davanti a situazioni spiacevoli, quindi, la loro prima reazione è quasi sempre negativa. Con il tempo riescono però a farsene una ragione e a trovare delle soluzioni in grado di portarli a risolvere o quanto meno a provarci i problemi che gli si parano dinanzi.

Toro – Con grinta

Se c’è una cosa che spinge i nativi del Toro ad uscire dal loro stato di torpore questa è la necessità di portare dei miglioramenti nelle proprie vite. Così, come davanti a situazioni che reputano interessanti, anche la voglia di tornare al più presto ad un momento di pace può fungere da molla, spingendoli a dare il meglio di se fin quando lo scopo non sarà raggiunto. Davanti alle avversità, quindi, si comportano sempre con grinta, procedendo con impegno, organizzazione e grinta e dimostrandosi più che in grado di raggiungere i propri obiettivi.

Gemelli – In modo alternante

Duali come sempre, i nati sotto il segno dei Gemelli affrontano le avversità in modo diverso in base a come si sentono al momento. Se sono di buon umore tendono a prendere tutto con positività, ingegnandosi per trovare le soluzioni più creative e arrivando persino a trovarne di valide e utili allo scopo. Quando sono giù di morale, però, finiscono con il deprimersi in modo anche estremo, limitandosi a lamentarsi di quanto accade e tutto senza agire. Per fortuna si tratta di una fase che ad un certo punto perde di intensità portandoli a voler eliminare ogni problema il più presto possibile al fine di poter tornare alla loro vita di sempre.

Cancro – Piagnucolando

I nativi del Cancro non sono in grado di gestire contrattempi e imprevisti e quando questi si verificano, finiscono con l’abbattersi, iniziando a sfogarsi sulle persone che hanno attorno. Si tratta del loro modo di dar sfogo alla tensione in attesa che qualcuno gli suggerisca il modo più adatto per agire. Quando ciò non accade, seppur dopo una certa reticenza, si arrendono all’evidenza, rimboccandosi le maniche e cercando da se delle soluzioni che spesso si rivelano anche buone. Peccato per tutto il tempo che perdono all’inizio concentrandosi sul problema invece che sulla soluzione.

Leone – Con tenacia

Quando c’è qualcosa che non va i nati sotto il segno del Leone si impegnano per far si che migliori. Avere dei contrattempi non è una cosa che gli piace e sentono sempre il bisogno di portare luce alle loro giornate. Che si tratti di una questione lavorativa o di qualcosa che incide sulla vita di tutti i giorni la loro reazione sarà quindi sempre decisa e forte e tutto per poter risolvere ogni cosa in modo che non si ripresenti in futuro. Perché se c’è una cosa che i nativi del segno proprio non sopportano è quella di dover affrontare più volte uno stesso problema.

Vergine – Con pessimismo

I nativi della Vergine, sono tra i segni più negativi dello zodiaco. Davanti alle avversità, quindi, finiscono con l’arrabbiarsi prima e con il deprimersi subito dopo. Questo fa si che perdano di vista la situazione, mancando quindi della giusta lucidità per risolvere il problema. Per fortuna, se hanno al loro fianco qualcuno in grado di consigliarli, finiscono con il farsi convincere, cercando pian piano delle soluzioni e mettendosi al lavoro per metterle in pratica. In generale, però, non sono molto bravi ad affrontare le avversità dalle quali, per lo più, si lasciano abbattere.

