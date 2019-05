Uomini e Donne: le scelte dei tronisti in diretta Tv – VIDEO

Uomini e Donne: si ritorna alle origini, le scelte dei tronisti solo in diretta tv. Il pubblico esulta per la novità, non si saranno più spoiler – VIDEO

Le scelte dei tronisti di “Uomini e Donne” : Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià saranno trasmesse in diretta tv, proprio come succedeva agli inizi del programma di Maria De Filippi.

Leggi anche: Uomini e Donne: Sossio e Ursula annunciano il sesso del loro bebè-VIDEO

La scelta è piaciuta al pubblico che ha esultato. “Non ci saranno più spoiler”, così ha annunciato Raffaella Mennoia, motivo questo, della decisione di trasmettere in diretta tv le prossime scelte.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI