Scopri quali sono i pregi e difetti che hai sul lavoro in base al tuo segno zodiacale.

Il lavoro è un aspetto estremamente importante della vita. Ognuno di noi quando lavora tende a mettersi in gioco in modo diverso, mettendo in evidenza lati del proprio carattere spesso diversi da quelli che si esprimono nella vita di tutti i giorni. Ciò fa si che il lavoro, in qualche modo, ci definisca e che a farlo sia soprattutto il modo con cui ognuno di noi si pone.

Inutile dire che attraverso il modo in cui ci pone nei confronti delle mansioni da svolgere è possibile individuare pregi e difetti di ogni persona, soprattutto perché molti di questi dipendono, almeno in parte, dall’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi.

Oggi, quindi, dopo aver visto l’errore che fa ogni segno zodiacale quando ha poca autostima e cosa ogni segno dello zodiaco odia del proprio carattere, scopriremo quali sono i pregi e i difetti che ognuno di noi ha in ambito lavorativo.

Oroscopo e lavoro: pregi e difetti di ogni segno zodiacale

Ariete – Innovativi e impazienti

I nati sotto il segno dell’Ariete sul lavoro sono particolarmente attivi e spesso portatori di novità.

Particolarmente portati per attività agonistiche o per lavori in cui rivestire ruoli importanti hanno pregi e difetti che a volte tendono a scontrarsi tra loro creando un connubio difficile da gestire.

I loro principali pregi sono la capacità di portare sempre qualcosa di nuovo, il carisma e la capacità di esprimere entusiasmo. D’altro canto devono scontrarsi con un’impazienza che spesso funge da ostacolo a tutto il resto e ad un egoismo di fondo che può appesantire i rapporti con i colleghi, specie quando esasperati finiscono con l’usare parole inappropriate. Il consiglio? Cercare di prendere le cose con più calma e di moderare i toni quando sanno di essere preda della loro proverbiale fretta di concludere le cose, una modalità che li rende spesso nervosi.

Toro – Affidabili e pigri

I nativi del Toro sono persone che sul lavoro cercano di esprimere a pieno se stessi, mettendo in gioco aspetti del loro modo di essere. Portati per lavori che fondono ragione e arte, sono perfetti nel ruolo di giardinieri, architetti e strateghi. Tra i loro pregi spiccano una forte determinazione, il loro essere sempre affidabili e la capacità di esprimere sempre nuove risorse mantenendo la calma anche in momenti difficili. I loro difetti sono invece una forte testardaggine ed una forma di pigrizia che per fortuna tende ad emergere solo tra un lavoro e l’altro o quando non si trovano esattamente nel bel mezzo dello svolgimento di mansioni importanti. Il consiglio? Scegliere sempre qualcosa che sia in grado di appassionarli. In questo modo riusciranno a mettere da parte la pigrizia.

Gemelli – Comunicativi e volubili

I nati sotto il segno dei Gemelli sono in grado di esprimere pregi e difetti che li rendono comunque persone ben riconoscibili, anche sul lavoro. Portati per lavori come quello di giornalista o di addetti al marketing di un’azienda, hanno tra i principali pregi la flessibilità, l’abilità nel comunicare con gli altri e la capacità di adattarsi alle situazioni più diverse. Tra i difetti spiccano invece il loro essere volubili e spesso troppo sensibili, cosa che li rende alternanti nel modo di esprimersi sia con le emozioni che sul lavoro stesso che a volte può risentirne. Il consiglio? Imparare a non riversare le proprie emozioni su ciò che fanno, distaccandosi quanto serve per operare con maggior lucidità.

Cancro – Comprensivi e sensibili

I nativi del Cancro sono persone che solitamente non hanno grosse ambizioni in ambito lavorativo. Quando decidono di mettersi d’impegno, però, possono essere particolarmente provati in campi come quello dell’educazione (specie con i bambini) e in lavori a contatto con gli altri come quelli di vendita o, ad esempio, di agenti immobiliari. Le loro qualità più forti sono la capacità di trasmettere serenità agli altri e la capacità di coinvolgere. Tra i difetti ci sono invece la loro forte emotività e l’essere lunatici, cosa che a volte li rende particolarmente incomprensibili. Il consiglio delle stelle è quindi quello di imparare a gestirsi meglio dal punto di vista emotivo, in modo da non confondere chi si trovano davanti, rischiando di avere delle conseguenze anche sul lavoro.

Leone – Carismatici ed egoisti

I nati sotto il segno del Cancro sono persone che quando si parla di lavoro si impegnano al 100% soprattutto perché il loro scopo finale è quello di distinguersi e di mostrare a tutti le proprie capacità. Adatti al mondo del marketing e a qualsiasi mansione in grado di metterli in contatto con gli altri, hanno tra i più grandi pregi l’essere carismatici e creativi e la capacità di mostrarsi generosi. Attenzione al mostrarsi, però, perché in realtà come si evince dai loro difetti, sanno essere particolarmente egoisti, agendo spesso e volentieri per un proprio tornaconto. Inoltre la voglia di stare sempre al centro dell’attenzione può creare problemi con colleghi che non amano essere messi in ombra. Il consiglio per loro è quindi quello di imparare ad aprirsi maggiormente all’altro, mettendosi un po’ da parte per sperimentare un modo diverso di vivere l’ambiente lavorativo.

Vergine – Efficienti e ipercritici

I nativi della Vergine tendono ad impegnarsi molto sul lavoro che spesso vedono come un modo per dimenticare i problemi del quotidiano. Adatti a lavori di precisione o che hanno a che fare con i numeri hanno come qualità l’efficienza, la precisione e la cura nei dettagli. Inoltre vantano un gran senso pratico al quale associano una capacità logica non indifferente. Tra i difetti hanno quello di essere così perfezionisti da diventare pesanti e di essere ipercritici, non solo verso se stessi ma anche verso gli altri. Poco adatti a relazionarsi con gli altri, esprimono senza parere le critiche che hanno da fare ma non accettano quelle altrui. Il consiglio delle stelle è quindi quello di essere più alla mano e di mostrarsi attenti verso gli altri anche quando preferirebbero far altro. Migliorare i rapporti sul lavoro è infatti un buon modo per far svolgere tutto al meglio.

