Meteo domenica 19 maggio: maltempo in estensione anche al sud

Nella giornata di domenica atteso un meteo in prevalenza instabile sulle zone del centro-nord. Brutto tempo anche al sud tra il pomeriggio e la sera

Continuano a persistere il meteo avverso e il clima molto fresco sulla Penisola quando ormai abbiamo superato metà del mese di maggio. Se l’arrivo dell’ennesima perturbazione ha disturbato il sabato italiano con acqua a catinelle al nord e al centro, mentre il sud ha potuto godere di un clima più asciutto, domani le precipitazioni non abbandoneranno le regioni del centro-nord, ma anzi si estenderanno pure al meridione.

Secondo le più recenti previsioni non ci sono buone notizie in arrivo, in quanto l’inizio della prossima settimana sarà altrettanto caratterizzata dal maltempo. In particolare al sud le piogge saranno costanti e le temperature si manterranno al di sotto della media stagionale.

Per sapere che tempo farà e altre curiosità cliccate qui

Le previsioni del 19 maggio nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord dello Stivale avranno a che fare con un tempo nel complesso instabile con piogge e pioggerelle qua e là. Nelle ore pomeridiane di nuovo condizioni di globale instabilità su tutte le zone con precipitazioni diffuse. Alla sera ancora acqua sull’Emilia Romagna, sulle coste venete e le Alpi centrali. Altrove asciutto con della nuvolosità anche compatta.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali atteso un meteo all’insegna dell’instabilità con piogge e acquazzoni sia sulle zone tirreniche, sia su quelle adriatiche. Nelle ore pomeridiane brutto un po’ ovunque con fenomeni intensi anche a carattere temporalesco. Alla sera sono previste ancora condizioni di clima instabile con tempo avverso sia sulle coste, sia sulle aree interne.

Il cielo al sud

Chi si trova al sud e sulle isole incontrerà al mattino nuvolosità un po’ ovunque con possibili fenomeni sparsi. Nelle ore pomeridiane clima instabile sia sui settori peninsulari, sia su quelli insulari con precipitazioni diffuse qua e là. Alla sera di nuovo piogge sparse in particolare sulla Campania, il Salento, la Calabria e la Sardegna, dove potrebbero scatenarsi del temporali a carattere locale. Meteo più asciutto in altre zone seppur con molte nuvole.

Le temperature minime saranno stazionarie o in leggero aumento. Le massime invece, stabili o in discesa.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI