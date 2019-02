Meteo domenica 17 febbraio: è ancora primavera sull’Italia

Nella giornata di domenica previste condizioni di meteo sereno e stabile su tutta la Penisola, ma diversamente a sabato con temperature in aumento. I valori saranno superiori alle medie stagionali

Il bel tempo continua a permanere sull’Italia e a rendere piacevole il nostro finale di weekend. Dopo il sole splendente e il clima primaverile di sabato, anche domenica non dovrebbero registrarsi variazioni. Dunque chi volesse farsi una gita fuori porta lo potrà fare senza problemi, visto che anche il termometro sarà indulgente.

Secondo le recenti rilevazioni anche nei prossimi giorni, la situazione proseguirà su questa scia per merito dell’anticiclone che toccherà tutto lo Stivale garantendo un metro gradevole da nord a sud.

Le previsioni del 17 febbraio nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che si trovano al nord del Paese avranno a che fare un clima sin dal mattino stabile e sereno un po’ ovunque non fosse per qualche foschia o nebbia lungo il corso del Po. Nelle ore pomeridiane ancora condizioni di globale stabilità con cieli soleggiati diffusi su tutti i settori. Alla sera ancora un clima asciutto su tutte le regioni con schiarite anche ampie sporcate da qualche nube innocua e passeggera in particolari sulla Liguria. Ancora possibili foschie o nebbie potrebbero presentarsi lungo il Po.

Il cielo centro

Sulle regioni centrali dell’Italia meteo stabile e con sole prevalente in mattinatasia sul Tirreno, sia sull’Adriatico. Nelle ore pomeridiane si confermerà il tempo secco e sereno sia sulle coste, sia sulle zone dell’interno. Anche alla sera ci sarà un clima stabile un po’ ovunque con spazi di sereno ampi su tutte le aree non fosse per qualche nuvoletta sulla Toscana.

Il cielo al sud

Infine chi abita al sud e sulle isole avrà a che fare con addensamenti a carattere locale in particolare sulla Calabria e la Sicilia, pur senza fenomeni. Spazi di sereno ampi sono attesi altrove. Nelle ore pomeridiane sono previste schiarite sia sui settori peninsulari, sia quelli insulari con solamente qualche nuvola qua e là sullo Stretto. Alla sera nuovamente tempo stabile sia sulle coste, sia sulle aree interne con cieli sereni, o al massimo con qualche nuvola.

Sul fronte temperature, sia le minime, sia le massime saranno stazionarie o in aumento.

