Stan Lee è morto

Stan Lee, noto autore, editore e produttore, si è spento all’età di 95 anni.

La morte di Stan Lee è giunta come un fulmine a ciel sereno, lasciando senza parole i tantissimi fan che hanno deciso di dedicargli parole di commiato attraverso i social.

Spentosi a 95 anni per via di alcune complicanze dei suoi già presenti problemi di salute, Stan Lee ha lasciato una figlia e, ovviamente, i tanti personaggi da lui ideati come Spider Man, Thor e Doctor Strange. Personaggi che in qualche modo contribuiranno a farlo vivere per sempre attraverso le loro intramontabili storie.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI