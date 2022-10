Ecco il consiglio dei tarocchi per questa domenica

Scopri il messaggio del giorno dei tarocchi, ascolta il consiglio per te, per questa domenica 16 Ottobre.

Non perdere l’occasione di farti recapitare un messaggio speciale che ti aiuterà a crescere cosa ti attende questa domenica e a conoscere meglio te stesso. I tarocchi ti riveleranno cosa aspettarti questa domenica è come affrontarla al meglio.

I tarocchi hanno sempre attirato grande curiosità e sono uno strumento che viene utilizzato da tempi immemori per leggere il destino. Molte persone vi ricorrono e allo stesso tempo molte altre sono incredule verso questi strumenti, i tarocchi così come l’oroscopo, sono strumenti non scientifici che stupiscono per le loro capacità predittive. I tarocchi però non servono solo per predire il tuo futuro ma possono anche essere interpretati per fornire un consiglio che potrebbe essere molto utile per dare una svolta positiva alla nostra giornata.

Tarocchi del giorno: scopri quale consiglio e quale aiuto ha da offrirti la carta di oggi

Scopri il messaggio per te di questa domenica 16 ottobre. Il tarocco del giorno è l’arcano minore ovvero il cinque di coppe. Questa carta mostra un uomo che indossa un mantello nero, sembra un uomo molto addolorato, accanto a lui ci sono 3 coppe cadute per terra e altre due in piedi.

Solo ad osservare questa carta non si può non provare tristezza. Questa carta simboleggia l’arrivo di momenti di intensa nostalgia che potrebbero colpire questa domenica. Oggi più che mai sentirai la mancanza di alcune persone che ora non fanno più parte della tua vita ma con le quali vorresti continuare a condividere tutto ciò che la vita ti sta dando. Il tuo dolore sta nel non poterlo farlo più, nel non poter condividere più tutto il tuo spazio, tutto il tuo tempo e tutto il tuo amore con loro.

Il messaggio di questa carta dei tarocchi è quello di ricordarti di dare sempre molta importanza ai tuoi sentimenti. La vita può essere breve, è importante viverla al meglio. Se ci sono cose che ti fanno stare male affrontale, se necessario chiudile. Se si può recuperare, recupera. L’importante è fare qualcosa che abbia un senso e che porti positività alla tua vita e non dolore.

Questa carta rivela anche che la giornata di domenica sarà intrigante. Queste coppe sono ricche di introversione ed egocentrismo, e spingono gli individui ad isolarsi a voler ricercare un attimo di pace, di solitudine, per riflettere e per godere di questi sentimenti di nostalgia che si prova.

Connettetevi con il vostro io interiore, con il vostro Spirito, in qualunque modo vogliate: pregate, meditate, cantate, respirate. L’importante è che questa domenica facciate leva su tutto il vostro amore e tutta la vostra forza per prendere in mano la vostra vita e fissare nuovi obiettivi. oggi dovete ripartire con un piede giusto e con la netta sensazione di non voler più sprecare il vostro tempo.