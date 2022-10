Il test della furbizia ci dirà che tipo di persona sei veramente

Che ne dici, ti va di provare il test della furbizia? Si tratta di un test che ci dice quanto sei furbo veramente: pronta a giocare?

Ehi, se sei veramente una persona furba questo test non riuscirà assolutamente a prenderti in contropiede… vero?

Oggi abbiamo deciso di scoprire quanto e se sei una persona furba.

Come faremo? Ma grazie al tuo subconscio che, sotto sotto, ci svela sempre la verità su di te! Che ne dici: sei pronta a giocare con noi?

Test della furbizia: scopri quanto sei furba grazie a questa immagine

No, tranquilla: per il test di oggi non ci saranno indovinelli particolari o domande impossibili.

La tua furbizia, per quanto siamo sicuri sia assolutamente la più affinata del circondario, viene rivelata spesso e volentieri dal tuo subconscio.

Oggi, però, abbiamo deciso di analizzarla da una prospettiva assolutamente nuova: quella del tuo subconscio!

Ti chiediamo solo di dirci quale, tra gli elementi che ci sono in questa immagine, ha attirato prima la tua attenzione.

Non soffermarti sull’immagine e non dare la risposta che pensi potrebbe essere giusta. Ci serve il tuo subconscio, senza paletti od altro, per trovare il responso giusto per te!

Pronta a scoprire chi sei veramente?

l’uomo in piedi sulle scale : sei una persona che ha una grande opinione di sé; non è vero? Ehi, niente di male in questo, non c’è bisogno di vergognarsi!

L’unica cosa che possiamo dirti è che tu hai un grande senso di te, che sai benissimo chi sei e che cosa vuoi dalla vita. Non male!

La tua è una percezione assolutamente corretta ma, nel test della furbizia, questo potrebbe non essere il top del top.

Capiamoci: non sei assolutamente una persona che è facile “fregare” e sei molto attento a quello che ti riguarda. Forse anche troppo! Offuscato come sei dalla percezione che nessuno può farti del male, quello che ti succede è che spesso la tua furbizia viene sopraffatta dalla tua percezione di te. Non ti fidi della tua furbizia ma solo di quello che vuoi sentirti dire: fai più attenzione!

Sei furbo? Secondo il test della furbizia lo sei quel tanto che basta per non essere l’ultima “ruota del carro”.

Hai una furbizia particolare, legata al fatto che vuoi sempre il meglio per te e che non hai nessuna intenzione di lasciare che gli altri si approfittino di te.

Per te essere furbo ha a che vedere particolarmente con il rapporto con le altre persone. Vuoi essere furbo come loro, non di più e non di meno!

Sei una persona assolutamente dolce, gentile e carina capace di focalizzarsi sui bisogni degli altri piuttosto che usi propri. Visto che pensi sempre agli altri, sei decisamente “poco furba”.

Non perché tu sia una persona che si fa “fregare” ma solo perché sei sempre alla ricerca di quello che potrebbe essere meglio per gli altri.

Insomma, non hai assolutamente nessuna bussola o indicazione che ti aiuti a stabilire una distanza con le persone che si approfittano di te. Per questo noi ti consigliamo di provare anche il nostro test degli attacchi che ci dirà a chi non devi assolutamente mai dare retta !

Sei una persona che ha una grande attenzione ai dettagli, che non si fa problemi a notare anche la più piccola differenza a e dirla agli altri.

Sei assolutamente la persona più furba che ci sia tra quelle che hanno fatto questo test!

La tua mente va dove gli altri non vanno mai e, proprio per questo, possiamo dire con sicurezza che sei sempre preparato a qualsiasi evenienza. Non hai paura di niente e di nessuno, anzi!

Hai un modo di fare che può essere particolarmente intimidatorio proprio perché sei molto più furbo degli altri.

Congratulazioni!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.