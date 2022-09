Attenzione intorno a loro: sono i segni zodiacali più acidi dell’oroscopo!

Questa classifica dell’oroscopo di oggi sarà sicuramente difficile: parliamo di tutti i segni zodiacali più acidi dell’oroscopo. Aiuto!

Ti è mai capitato di incontrare qualcuno che, ad ogni sua risposta ed atteggiamento, colava… acido?

No, non parliamo di quel signore che portava il sacchetto di batterie scaduto a riciclare ma proprio di tutte quelle persone che non possono fare a meno di essere acide.

Che ne dici: ti va di scoprire di chi stiamo parlando?

I segni zodiacali più acidi dell’oroscopo: scopri se sei nella classifica di oggi

Con la classifica di oggi dell’oroscopo, noi non possiamo far altro che mettere le mani avanti.

Cari segni zodiacali più acidi di tutto l’oroscopo: sono stelle e pianeti ad aver decretato la vostra posizione in questa classifica.

Non prendetevela con noi!

I segni zodiacali più acidi dell’oroscopo sono quelle persone che proprio non riescono ad evitare di comportarsi in maniera… beh, veramente acida.

Rispostine, rispostacce, piccoli insinuazione e frecciatine: avere a che fare con i segni che si trovano nella classifica di oggi dell’oroscopo non è di certo semplice!

Che ne dici: scopriamo chi c’è tra le prime cinque posizioni?

Leone: quinto posto

Chi lo avrebbe mai detto che i Leone, generalmente considerati persone assolutamente nobili e di gran portamento, siano in realtà nella classifica dei segni zodiacali più acidi di tutto l’oroscopo?

Fate attenzione quando siete intorno ad un Leone. Chi è nato sotto questo segno tende sempre a mettersi in mostra e detesta quando gli altri non gli danno retta.

La sua acidità sbuca fuori nei momenti più inopportuni e, generalmente, sorprende veramente tutti quanti!

Ariete: quarto posto

Se dobbiamo parlare di acidità, dobbiamo anche parlare di Ariete.

Eh sì, carissimi Ariete, ci siete anche voi nella classifica di oggi dell’oroscopo: sapevate che il vostro essere acidi era arrivato fino agli occhi di stelle e pianeti?

Gli Ariete sono persone che, generalmente, non riescono proprio ad essere felici per gli altri.

Agli Ariete piace essere al centro dell’attenzione ed anche che tutti li invidino: ecco perché, quando qualcun altro ha il suo momento di gloria, gli Ariete finiscono per legarsela al dito… oltre che ad inacidirsi un pochettino!

Cancro: terzo posto

Eh sì, cari amici del Cancro, riuscite ad arrivare sul podio della nostra classifica di oggi dell’oroscopo.

Siete anche voi, infatti, tra i segni zodiacali più acidi di tutto l’oroscopo!

Ma com’è possibile? Generalmente i Cancro sono considerati persone assolutamente carine e gentili, che mai farebbero qualcosa di male volutamente!

Beh, ricredetevi: i Cancro, soprattutto quando si arrabbiano (e sappiamo bene che portano rancore visto che sono anche in questa classifica dell’oroscopo) possono diventare veramente molto acidi. Il confronto con il loro modo di fare di tutti i giorni, poi, fa risaltare la loro acidità ancora di più. Attenzione!

Bilancia: secondo posto

Al secondo posto della classifica dell’oroscopo di oggi, troviamo anche tutti i nati sotto il segno della Bilancia.

Eh sì, carissima Bilancia, puoi essere veramente molto acida quando ti impegni: lo sapevi?

La Bilancia, infatti, è un segno capace di reprimere a lungo idiosincrasie (forse dovrebbe provare il nostro test del fastidio per capire meglio le sue) e malumori… almeno fino a quando non ne può veramente più!

Ecco, poi, che a quel punto la Bilancia esplode ed esplode veramente… in acidità!

Tutto quello che ha nascosto per evitare di criticare gli altri e di non stare simpatica a tutti finisce per uscire fuori… spesso con risultati veramente poco carini!

Cara Bilancia: varrebbe la pena provare a far uscire la tua acidità un po’ per volta, come fanno tutti, e non tutta insieme in una sola volta!

Toro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più acidi di tutto l’oroscopo

Cari Toro, ci dispiace dovervi dare questa brutta notizia, eppure è proprio così.

Ci siete voi nella classifica dei segni zodiacali più acidi di tutto l’oroscopo: aiuto!

I nati sotto il segno del Toro, infatti, sono persone assolutamente acide: non c’è nulla (o quasi) da fare al riguardo!

Il motivo dell’acidità dei Toro è presto detto. I Toro, infatti, tendono ad avere un atteggiamento molte volte giudicante; non solo nei confronti degli altri ma anche di sé stessi!

Questo continuo rimuginare sulle situazioni, pensando sempre di avere la verità e la soluzione in tasca, si trasforma in un vero e proprio fiume di acidità.

I Toro sanno sempre quale sarebbe la cosa migliore da fare per tutti ed in tutte le situazioni. Peccato che nessuno li ascolti e loro si sentano… inacidire di rabbia!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.