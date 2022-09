Scegli una serie TV da riguardare e ti diremo chi sei veramente!

Il test delle serie TV è in grado di svelare veramente che tipo di persona sei. Devi solo dirci quale riguarderai sempre e comunque!

Diciamoci la verità; complice anche la pandemia e i lunghi pomeriggi in casa tutti, o quasi, siamo diventati esperti di serie TV!

Grazie ai servizi on demand e alla popolarità di questo tipo di racconto, oggi abbiamo a disposizione numerose serie TV tra cui scegliere.

C’è sempre qualcosa di nuovo da guardare, qualcosa sulla bocca di tutti e qualcosa che “devi assolutamente vedere“. Quello che vogliamo sapere noi, però, è cosa hai guardato e riguarderai!

Test delle serie TV: scopri chi sei veramente grazie al tuo comfort show

Ci sono persone che non farebbero altro.

Di che cosa parliamo? Ma di guardare serie TV, che domande!

Quante volte ti capita di arrivare a casa dopo una lunga giornata di lavoro e, invece di darti da fare con il tuo partner perché non conosci la posizione intima migliore per chi è stanco, decidi di guardare una bella serie TV.

Anzi: se il tuo partner guarda una puntata dello show che avete iniziato insieme senza di te ti arrabbi anche e giustamente!

No, non vogliamo parlare delle ultime serie TV uscite, di quanto ti piacciono o di quanto sono sopravvalutate, non preoccuparti. Questo non è un test sulla tua conoscenza delle serie!

Il test delle serie TV vuole sapere qual è la serie che hai guardato, hai riguardato e riguarderai: ci dirà moltissimo di te!

Stranger Things : anche se si tratta di una serie TV veramente molto recente, possiamo ben dire che Stranger Things ha conquistato il cuore di molti.

Piena di riferimenti ai fantastici anni ’80, con una storia quasi da videogioco e un cast di giovanissimi, questa serie TV ti piace talmente tanto che non puoi fare a meno di riguardarla in continuazione. Ma chi sei veramente secondo il test delle serie TV?

Probabilmente sei una persona alla ricerca di avventura e di riscatto. La tua vita, come quella della maggior parte di noi, è normale, tranquilla e indirizzata.

Tu, però, vuoi di più: ecco perché la fantasia, anche adolescenziale, di salvare il mondo da un male sotterraneo e imbattibile è per te assolutamente seducente!

Netflix ha pagato una cifra spropositata per tenerla sempre disponibile sulla sua piattaforma ed anche oggi viene citata ovunque e guardata e riguardata da tantissime persone.

Tu sei una di loro! Ma che cosa svela di te questa scelta nel test delle serie TV?

Sei sicuramente una persona nostalgica, di un momento più facile della tua vita. In Friends, quello che cerchi, è una realtà dove ci sono gli amici e non c’è mai un problema troppo grande che non si possa risolvere. Sei una persona dal cuore d’oro che, forse, troppo spesso ha avuto a che fare con persone che si approfittavano di te!

Insomma, anche se si trattava veramente dei personaggi meno quotati per diventare star, i nerd ce l’hanno fatta.

Ma tu, chi sei veramente? Secondo il test delle serie TV tu sei una persona che cerca accettazione. Poco importa che tu sia un’appassionata di fantascienza o di fumetti, come gli scienziati di Big Bang Theory, oppure che abbia una difficoltà ad entrare in contatto con gli altri.

Quello che vuoi è poterti aprire con le altre persone ed essere accettata da tutti loro.

Ehi, forse sarebbe meglio tagliare il binge watching: qui ti abbiamo spiegato perché potrebbe fare più male che bene!

Il motivo è semplice: oltre alla chimica degli attori ed alla impossibilità di vedere l’amore trionfare almeno non per nove stagioni, questa serie ha toccato tantissime persone da vicino. Anche te, visto che l’hai scelta nel test delle serie TV!

Ma cosa cerchi dalla vita? Più di tutto, insieme a tantissime altre persone, tu vuoi il romanticismo.

Per questo motivo hai scelto questa serie! Trovare quello o quella giusta, essere innamorata come mai prima di allora e superare ostacoli e incomprensioni fino al lieto fine. Questo è quello che vuoi più di tutto!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.