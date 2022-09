Scopri cosa sta cercando di dirti il tuo spirito protettore con questo test

Il test dello spirito protettore è qui per dirci cosa sta cercando di comunicarti il tuo. Devi solo dirci cosa vedi in questa immagine: pronta a giocare con noi?

Oggi abbiamo deciso di proporti un test che ti metterà in contatto con chi ti protegge dall’alto.

Che tu creda in qualche religione o semplicemente nella potenza di un amore che, anche se se n’è andato, è ancora con te, poco importa.

Oggi scopriamo che messaggio sta cercando di arrivarti: pronta per rispondere?

Test dello spirito protettore: scopri cosa sta cercando di dirti oggi

Che ne dici, ti va di scoprire che cosa sta cercando di dirti il tuo spirito protettore?

Oggi ti chiediamo di guardare questa immagine e di dirci che cosa hai visto per primo tra gli elementi che emergono dal disegno.

Il motivo è semplice.

Ognuno di noi ha uno spirito protettore, che lo segue e che lo guida nella maggior parte delle situazioni e delle scelte.

Non serve essere credenti per riconoscere che, a volte, c’è come un’entità che ci guida e che ci protegge dall’alto.

Magari è una persona cara che non è più con noi o, magari ancora, è uno spirito che ci è stato proprio assegnato “dall’Alto” per proteggerci.

Diciamo che, per ora, poco importa: abbiamo intenzione di scoprire qual è il suo messaggio per te e, per questo motivo, ti chiediamo semplicemente di chiederti quale elemento ti ha colpito prima del quadro che ti abbiamo proposto qui sopra.

Pronta a ricevere il “messaggio” che il test dello spirito protettore sta decodificando per te?

hai visto prima la scala : simbolo di un vero e proprio ponte “verticale” che ci permette di andare da un luogo all’altro con poco sforzo, questo elemento ha subito catturato la tua attenzione.

Non è un caso che sia a terra. Il test dello spirito protettore ci dice, infatti, che il messaggio per te ha a che vedere con la tua vita e le tue decisioni.

Il tuo spirito protettore vuole dirti di rialzarti: non credere che ci sia solo una strada o una soluzione possibile nella vita!

Puoi usare la “scala” (cioè le tue possibilità, che decidi di non sfruttare ma che sono lì) per muoverti dove vorresti essere e non dove ti trovi adesso.

Insomma, il test dello spirito protettore ti sta dicendo di darti una svegliata: sei pronta a scrollarti l’apatia di dosso?

Quello che si nasconde nel test dello spirito protettore è un messaggio, per te, veramente curioso: devi imparare a vedere i tuoi limiti.

Il tuo spirito protettore non si sta dicendo né di fermarti né di ripartire. Ti sta dicendo di imparare a riconoscere i tuoi limiti e a lavorare anche prendendoli in considerazione.

Sei una persona che ha sicuramente una vita piena e tantissime cose da fare; questo non vuol dire che tu debba soccombere ai tuoi impegni!

Il muro ci dice che devi solo imparare a riconoscere quali sono i punti dove non puoi arrivare: niente ti dice di non provare, prima o poi, a trovare il modo di raggiungerli ma, per ora, non soccombere rispetto a quello che non puoi conseguire!

Il motivo è semplice. Il nostro test dello spirito protettore ti sta dicendo che è ora di fermarsi e di respirare.

Quello che hai visto in questo quadro equivale ad una specie di iato, di pausa. Fermati a guardare quello che hai raggiunto perché non rimarrà sempre di fronte a te!

Devi godere dei frutti della tua bravura: questo è il momento per farlo!

In realtà vedere l’ombra della scala ci farebbe pensare che sarebbe ora per te di provare anche il test delle occasioni perse: lo trovi cliccando qui!

Quello che sta cercando di dirti il tuo spirito protettore è che, nella vita, hai già perso troppe buone occasioni. Adesso è ora di muoverti, di fare veramente quello che vuoi e di seguire il tuo istinto.

Non avere paura del cambiamento o di prendere in mano la tua vita. Sei stata troppo tempo bloccata dal pensiero degli altri e dei loro sentimenti.

Il tuo spirito protettore ti sta dicendo di pensare prima a te stessa!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.