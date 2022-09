Quanto sono freddi! Ecco i segni che odiano le coccole

Le stelle ci rivelano Quali sono i segni zodiacali più distaccati e fredde che detestano le coccole. Fai parte della classifica?

La nostra appartenenza ad un segno astrologico ci conferisce caratteristiche e personalità distintive. Ci sono segni particolarmente noti per la loro propensione ad essere iperprotettivi, dolci e premurosi e poi ci sono i segni freddi e distaccati che odiano le effusioni sia in pubblico che in privato.

Se fai parte dei segni della classifica di oggi significa che non ami le smancerie, non sono il tuo forte e non si può certo dire di te che tu abbia un’ anima amorevole al contrario di loro che sono i segni più dolci e premurosi.

Questi sono i segni più freddi dello Zodiaco

Glaciali e col cuore di ghiaccio, si distinguono per essere particolarmente freddi o almeno lo sembrano. Sono i segni che non piangono mai, che anche quando soffrono non lo danno a vedere, che per strada non tengono la mano del partner e che fanno fatica ad aprirsi al contatto fisico.

Ecco chi sono i segni più freddi dello Zodiaco

Gemelli

Il Gemelli è un segno molto socievole, ama la compagnia dei suoi amici. Quando lui è presente si sente e soprattutto si ride. Il Gemelli contagia col suo buon umore tuttavia è molto restio nel mostrare il suo affetto. Niente dolcezze, niente abbracci e soprattutto niente baci perché questo segno dimostra i suoi sentimenti in un modo molto più sofisticato attraverso la comunicazione e l’intelletto.

Sagittario

Un segno estroverso, positivo e molto altruista, eppure si tiene ben alla larga dalle coccole perché mal tollera le effusioni fisiche. Il Sagittario fa fatica a parlare di sentimenti e non ama far trapelare le sue emozioni, soprattutto detesta sentirsi obbligato a farlo. Piuttosto che scambiarsi coccole forzatamente preferisce allontanarsi velocemente.

Vergine

La Vergine possiede un carattere molto speciale. Spesso si chiude in se stesso, è molto volubile e non ama parlare di ciò che prova. Non è un tipo dimostrativo e quindi non apprezza in particolar modo le coccole, inoltre molto spesso prova agitazione ed ansia e quindi anche la necessità di allontanarsi da tutto e da tutti e contemplare la solitudine. La Vergine è tutto fuorché formale nelle sue relazioni.