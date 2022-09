I segni zodiacali più volitivi di tutto l’oroscopo: tu sei tra loro?

Hai mai conosciuto uno dei segni zodiacali più volitivi dell’intero oroscopo? Scopriamo insieme la classifica di oggi: chissà se sei tra loro!

C’è chi sostiene che volere è potere; non si tratta solo di un modo di dire particolarmente azzeccato ma di un vero e proprio modo di vivere.

Per chi?

Ma per i segni zodiacali che si trovano nella classifica di oggi, che domande!

Che ne dici: ti va di scoprire quali sono i segni che fanno molto affidamento sul loro… volere?

I segni zodiacali più volitivi dello zodiaco: per caso sei nella classifica di oggi?

Abbiamo chiesto a stelle e pianeti di aiutarci a capire quali siano i segni zodiacali più volitivi dell’oroscopo.

Volere è veramente potere in tantissimi casi: i segni zodiacali più volitivi, quindi, hanno anche tantissimo potere per le mani!

Essere volitivi può voler dire essere in grado di imporsi, di impegnarsi e di avere un certo atteggiamento nei confronti della vita che può sicuramente darti una marcia in più.

Certo, tutti possiamo essere volitivi, nella vita. I segni zodiacali che si trovano in questa classifica, però, lo sono sicuramente un poco di più degli altri.

Che ne dici: scopriamo insieme le prime cinque posizioni?

Capricorno: quinto posto

Cari Capricorno, anche se con ogni probabilità sareste stupitivi dal trovarvi solo al quinto posto della classifica di oggi, dobbiamo ammettere che questo è un bel risultato.

C’è chi vi chiamerebbe testardi oppure semplicemente concentrati sui risultati piuttosto che sul cammino da fare per raggiungerli.

Adesso voi Capricorno potete assolutamente rispondere per le rime: altro che “troppo indipendenti” come i segni zodiacali in questa classifica, voi siete semplicemente volitivi!

Toro: quarto posto

Per i nati sotto il segno del Toro non è assolutamente una sorpresa trovarsi nella classifica dei segni zodiacali più volitivi dell’oroscopo.

Il Toro è un segno estremamente volitivo: la volontà è praticamente il loro motore per tutto nella vita!

Abituati come sono ad essere considerati decisamente passivi, i nati sotto il segno del Toro sono in realtà persone estremamente concentrate e guidate dalla propria forza di volontà.

Provate a mettere una sfida di fronte ai Toro e vedrete come la supereranno grazie solo alla loro forza di volontà!

Vergine: terzo posto

Inutile, o quasi, spiegare perché i nati sotto il segno della Vergine si trovano nella classifica di oggi dell’oroscopo.

Non c’è nessuno (o quasi) di più volitivo di loro, non credete?

I nati sotto il segno della Vergine sono generalmente persone che, quando si mettono in testa qualcosa, portano sempre a termine il risultato.

La loro volontà è fortissima e grazie a questa riescono a fare veramente tutto o quasi. Impossibile mettersi tra una Vergine e i suoi obiettivi!

Gemelli: secondo posto

Ebbene sì, cari Gemelli, vi meritate il secondo posto nella classifica dei segni zodiacali più volitivi di tutto l’oroscopo.

Siete sorpresi?

Generalmente ai Gemelli vengono riservati tratti caratteriali non poco entusiasmanti.

Sono persone che non portano mai a termine niente (secondo l’oroscopo) e che non si prendono mai le proprie responsabilità.

Ma allora come fanno ad essere nella classifica dei segni zodiacali più volitivi di tutto l’oroscopo, direte voi?

Beh, vi consigliamo di osservare i nati sotto il segno dei Gemelli un poco più attentamente. La loro forza di volontà è praticamente spaventosa. I Gemelli, quando vogliono portare qualcosa a compimento, lo fanno senza sforzo: sono persone estremamente volitive, capaci di influenzare anche chi hanno vicino. Fate attenzione con loro!

Leone: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più volitivi dello zodiaco

Al primo posto della classifica di oggi troviamo tutti i nati sotto il segno del Leone.

Cari Leone: sapevate già di avere un carattere estremamente forte ed un modo di fare che, spesso, viene definito arrogante.

(Non è un caso che siate anche nella classifica dei segni zodiacali più arroganti di tutto l’oroscopo, no?).

I Leone sono persone che, quando si mettono d’impegno ed affrontano qualcosa, spesso possono contare solo su una persona sola.

Loro stessi! Per i Leone, infatti, essere da soli e potercela fare di fronte a qualsiasi evenienza o difficoltà è fondamentale. Non si appoggiano a nessuno, anche quando potrebbero farlo, per il semplice fatto che devono e che vogliono avere solo la loro forza di volontà come motrice unica dei loro successi. I risultati si vedono: i Leone sono persone spesso concentrate sul successo che, però, riescono a fare praticamente di tutto grazie semplicemente alla loro voglia di brillare rispetto agli altri!