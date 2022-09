Test Personalità | Scegli un cardigan e scopri come sarà il tuo autunno!

Con questo test della personalità analizzeremo i tuoi gusti in fatto di cardigan per predire qualcosa del tuo futuro!

Le nostre scelte di stile sono sempre un’espressione molto potente del nostro carattere. Sappiamo anche, però, che il nostro carattere influisce moltissimo sulla nostra vita, perché influenza le nostre scelte, quindi le nostre azioni e ciò che otteniamo.

Il modo in cui ci sentiamo in un determinato periodo, quindi, influirà moltissimo sulle nostre scelte di vita e su quello che ci accadrà nelle settimane successive.

Per questo motivo abbiamo deciso di utilizzare il maglione che ti piacerebbe indossare nei prossimi mesi come un indizio su ciò che potrebbe accaderti nel prossimo futuro.

Test Personalità dei Cardigan

Per eseguire questo test ti chiediamo solo di scegliere il cardigan che indosseresti più volentieri nelle prossime settimane d’autunno. Dopo averlo scelto leggi il profilo corrispondente e riuscirai a sbirciare gli avvenimenti dei prossimi mesi.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – Cardigan rosa a losanghe

Questo cardigan rosa è estremamente romantico, bon ton e femminile. Si tratta di un modello molto tradizionale dal motivo classico e dai colori molto discreti.

Se hai scelto questo cardigan significa che sei una donna dal carattere molto dolce, composto, educato e femminile.

Ti piace vivere in armonia con gli altri, non ti piacciono i contrasti e a volte vorresti davvero essere semplicemente lasciata in pace. Purtroppo a volte tutto questo non è possibile e devi necessariamente confrontarti con persone che non ti piacciono.

Nel corso del prossimo autunno ti aspettano mesi molto tranquilli, durante i quali potrai godere della vicinanza dei tuoi affetti più cari e di tutte le cose belle e rassicuranti che ci sono nella tua vita. Sarà un periodo assolutamente positivo.

L’unico sforzo che ti consigliamo di fare? Arrabbiarti il meno possibile, perché spesso innervosirsi non porta a nulla. Affronta tutte le sfide e le provocazioni con calma zen e ne uscirai vincitrice!

2 – Cardigan bianco con bordi neri

Questo cardigan bianco a bordi neri è molto elegante ma soprattutto molto formale. Rappresenta un modello estremamente classico e rigoroso che comunica sicuramente l’immagine di una donna forte e decisa.

Se hai scelto questo cardigan significa che sei una donna che sa perfettamente quello che vuole e che sa anche come ottenerlo.

Non ti lasci spaventare da nulla: gli ostacoli che incontri sul tuo cammino vengono rapidamente superati e le persone che provano a metterti i bastoni tra le ruote vengono ignorate o messe da parte.

Nel tuo prossimo futuro ci sono sicuramente delle sfide personali e professionali che ti metteranno sicuramente alla prova ma che ti permetteranno di diventare più forte. Il nostro consiglio? Affidati sempre alla tua onestà e al tuo rigore: non lasciarti “tentare” da chi ti propone di trovare scorciatoie disoneste per ottenere i tuoi scopi.

3 – Cardigan color panna a fiori

Questo cardigan color panna ha forme morbidissime ed estremamente accoglienti. Anche il colore, molto neutro, si inserisce facilmente in ogni tipo di look e può essere indossato letteralmente con qualsiasi capo.

I piccoli ricami floreali rendono questo cardigan molto romantico e femminile, mentre il fatto che sia abbinato a una canotta con le stesse caratteristiche dà all’insieme un tono molto raffinato.

Se hai scelto questo cardigan – o per meglio dire questo twin set – significa che ti piacciono le cose belle e raffinate, le persone che arricchiscono la tua vita invece di caricarti di stress e le situazioni in cui puoi esprimerti liberamente.

Nel prossimo autunno sarai tanto fortunata da riuscire a circondarti di tutto quello che desideri, a patto però di mantenere alto lo spirito e non lasciarti abbattere dalle cose che accadono intorno a te e che non ti piacciono.

4 – Cardigan color glicine con bordi di pelliccia

Questo maglioncino color glicine è l’unico con cerniera a due versi e applicazioni di pelliccia.

Anche se questo colore risulta molto leggero ed estremamente delicato il carattere generale del cardigan è un po’ aggressivo.

A renderlo tale sono le scanalature verticali che sottolineano le forme del corpo e i bordi di pelliccia che danno a questo modello un carattere deciso ed estremamente femminile.

Se hai scelto questo cardigan significa che sei una donna che ha grande desiderio di affermarsi. Probabilmente vieni da un periodo in cui non ti sentivi soddisfatta della tua vita, in cui pensavi di meritare di più e di aver diritto a una maggiore felicità.

Questo autunno sarà il momento in cui ti prenderai la tua rivincita: sarai in grado di raggiungere tutti i tuoi scopi e avverare anche i tuoi desideri più “eccessivi”. Non fermarti davanti a niente: è il momento di ascoltare il tuo cuore.