Come si comporta il tuo partner con la ex? Scopri cosa significa

Il test della relazione con gli ex è qui per aiutarci a capire che tipo di rapporto avete tu ed il tuo compagno: credi di essere pronta a provarlo?

Diciamoci la verità: a meno che non vi conosciate dal liceo (e forse anche se vi conoscete da quel momento), c’è la possibilità che il tuo partner abbia avuto almeno un’altra storia importante nella vita.

Le ex e gli ex dei nostri partner possono spesso essere motivo di litigio o di gelosia. Molto (ma molto) più raramente, invece, possono essere amici o conoscenti, persone di cui sappiamo quasi tutto. A metà, invece, ci sono le ex fantasma di cui non sappiamo proprio nulla. Il test di oggi, però, ti aiuterà a capire meglio il tuo fidanzato ed è proprio riguardo alle ex: che dici, lo proviamo?

Test della relazione con le ex: dicci come si comporta il tuo lui e scopri chi è

Oggi parliamo di un argomento che è spesso definito come tabù o quasi.

La ex (o le ex) del tuo fidanzato!

Sappiamo che nominarle non è quasi mai una buona scelta visto che spesso le ex o gli ex possono essere un vero e proprio problema nella tua relazione.

Ma non trovi che sia strano che il solo nominare un’altra persona crei così tanti problemi?

Se la risposta alla domanda qui sopra è no (ma se, in definitiva, è anche sì), allora abbiamo il test della personalità perfetto per te.

Che ne dici: ti va di dirci come il tuo compagno si rapporta con la sua ex?

In questa maniera capiremo veramente che tipo di persona è (e che conseguenze questo potrebbe avere sul vostro rapporto). Che ne dici, sei pronta per il test della relazione con la ex?

ghosting : e, attenzione, non parliamo di orbiting di cui, invece, ti abbiamo spiegato tutto qui !

Intendiamo semplicemente dire che il tuo partner e la sua ex non si sentono per niente o che, se lei gli scrive o lo contatta, lui fa finta di niente.

Insomma: un ghosting decisamente curioso, visto che è fatto a relazione già finita, ma che delinea una traccia piuttosto chiara.

Forse sei contenta del fatto che il tuo partner cerchi di schivare in ogni modo la sua ex e, ovviamente, tutto dipende da chi è lei e da che tipo di relazione hanno avuto.

Ci dispiace dirti, però, che questo non è un bel segnale. Rifuggire un confronto o anche due parole potrebbero essere la conseguenza del fatto che il tuo partner non si assume responsabilità e preferisce sparire piuttosto che affrontare le persone.

Quanto tempo ci metterà prima di comportarsi così anche con te?

Se si sentono è per litigare e se si vedono si guardano in cagnesco da una parte all’altra della strada.

Insomma: i rapporti non sono assolutamente civili e nominargliela è equivalente a far esplodere una bomba in uno sgabuzzino.

Probabilmente il tuo partner è una persona che ha ancora difficoltà a comunicare. (Anche la sua ex sarà così ma a noi di lei non importa).

Non riesce a parlare dei propri errori senza arrabbiarsi e, più di tutto, non è in grado di comunicare quello che gli serve senza creare un dramma.

Questo può essere molto pericoloso per il vostro rapporto: occhi aperti!

Il tuo partner e la sua ex si sentono di rado ma hanno mantenuto dei rapporti civili! Magari a te questo sembra fastidioso eppure sappi che probabilmente è una delle cose più sane che potresti richiedere alla tua relazione.

Il tuo partner è evidentemente una persona capace di perdonare e di comunicare. Ha, inoltre, interesse a mantenere rapporti civili con una persona a cui ha voluto bene (un ottimo segnale)! Fortunatamente, non vuole che questo possa trasformarsi in qualcosa di ambiguo.

Evidentemente qualcosa di poco risolto (in termini di fine della relazione o sul perché) c’è ma questo non minaccia la tua storia!

Insomma: buone notizie. Lasciali farsi gli auguri di Natale e vivi felice la tua relazione!

La ex del tuo compagno ha un ottimo rapporto con lui, sono amici (ma per davvero, non per finta!) e cerca anche di esserlo con te.

Non viene tutti i giorni a cena, questo è certo, ma capita che prendiate un aperitivo insieme o che si chiacchieri allegramente a feste di amici in comune.

Complimenti, che traguardo!

Anche se ti consigliamo (sempre) di provare anche il nostro test degli attacchi per essere sicura di sapere da chi dovresti guardarti le spalle, sembra che il tuo partner sia un persona veramente meravigliosa.

Non solo è stato in grado di andare oltre la fine della relazione e di mantenere un rapporto ottimale con una persona che, tutto sommato, se piace a lui potrebbe piacere anche a te ma fa di tutto per coinvolgerti.

Che dire? Probabilmente non avete bisogno di test di coppia: state benissimo!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.