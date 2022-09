Qual è il motivo più probabile che vi porterà a lasciarvi?

By

Il test di coppia di oggi è decisamente un test molto interessante. Si tratta del test della fine della relazione e scoprirà il motivo per cui vi lascerete. Che dici, lo proviamo?

Oggi abbiamo pensato di proporti un test della personalità veramente niente male.

Tutte le relazioni, infatti, sono destinate a due possibilità soltanto: lasciarsi o stare insieme per sempre.

Il test di coppia che ti proponiamo oggi è qui per dirci quale potrebbe essere il motivo della fine del vostro rapporto: non pensi vada la pena provarlo?

Test della fine della relazione: ecco come finirà la tua

Ci dispiace dirtelo ma la tua relazione potrebbe finire.

Ehi, non prendertela con noi: è un dato di fatto!

Le coppie, infatti, hanno sempre e solo due opzioni: o lasciarsi oppure stare insieme per sempre. Lo sappiamo che fa paura ma è proprio così!

Noi, ovviamente, non ti auguriamo di lasciarti con il tuo partner ma, se questo dovesse succeder, il test sulla fine della relazione ci dirà perché.

Sei pronta a provarlo?

Bene, allora iniziamo subito!

Devi dirci semplicemente che cosa ti piace di più del quadro che ti abbiamo postato qui sopra. Non pensare solo al primo elemento che hai visto ma lascia che il quadro ti parli: cosa ti piace di più di quello che c’è nell’immagine?

la coppia che si bacia sulla panchina : per te è stato da subito evidente che la coppia che si bacia sulla panchina è l’elemento più interessante del quadro.

Di certo sei una persona romantica, che ama l’amore e che si aspetta da una relazione tutto quello che hai visto, magari, in film e serie tv.

Ci dispiace dirti che potrebbe essere proprio questo il motivo per il quale, in futuro, la tua relazione potrebbe terminare!

Sei una persona che tende a vedere tutto attraverso delle lenti colorate di rosa. Questo vuol dire, sfortunatamente, che tendi ad ingigantire tutto.

Ehm, non è che sei anche nella classifica dei segni zodiacali che si emozionano veramente per tutto ? Romantica come sei, la mera realtà della vita potrebbe portarti a rompere rapporti perché non sono “magici” come li hai sempre sognati!

La secchiata d’acqua sembra polvere di stelle e, proprio per via della connessione tra questi due elementi, rappresenta qualcosa di veramente interessante.

Se da un lato le stelle sono sinonimo di saggezza e di stabilità, dall’altro possono rappresentare anche la ricerca di qualcosa di più elevato e di più spirituale.

Allo stesso tempo l’acqua è il vero e proprio simbolo della vita, della vibrazione e del continuo movimento.

Insomma, nel test della fine della relazione ci viene spontaneo dirti che sarai proprio tu il motivo per cui la relazione terminerà. Vuoi sempre di più e non ti accontenti solo di un rapporto di coppia!

Non puoi fare a meno di trovare questo l’elemento più simpatico di tutto il quadro, su cui si è concentrata la tua attenzione.

Di certo si tratta di un elemento che fa ridere per quanto sia anche un poco “bisbetico”.

Nel nostro test della fine della relazione, però, questo vuol dire che in realtà sarà la gelosia a far terminare (probabilmente) la tua storia.

Sei una persona che tende a concentrarsi sugli altri e sui loro successi o possibilità quando, invece, fatichi ad apprezzare quello che hai sotto il naso.

Fai attenzione!

Se hai deciso di soffermarti su questo elemento, possiamo dirti una cosa veramente curiosa. Sarà la passione (quella bruciante ed inarrestabile) a porre fine alla tua relazione!

Secondo Freud (addirittura) lampioni e lampadine sono sinonimo di amore focoso, di passione incontrollabile. A porre fine alla tua relazione, quindi, sarà un amore ancora più travolgente di quello che conosci già. Sei una persona estremamente passionale e per te poter rimanere “viva” sentendo emozioni forti è fondamentale. Attenzione a chi ti passa vicino quando sei fidanzata!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.