Fai attenzione con loro, sono i segni ipersensibili dello zodiaco

Oggi gli astrologi ci svelano quali sono i segni che, anche se non lo danno a vedere, hanno una spiccata sensibilità.

L’astrologia potrebbe tornarci utile nel capire la personalità delle persone che abbiamo davanti. A volte potremmo essere troppo irruenti o troppo diretti e quindi urtare la sensibilità di persone con una emotività accentuata. Gli astri oggi ci rivelano con quali segni fare particolarmente attenzione e coi quali usare parole moderate al fine di non ferirli.

L’astrologia non è solo una previsione del futuro ma è anche un mezzo attraverso il quale capire meglio la personalità di qualcuno. Secondo gli astrologi infatti la nostra data di nascita potrebbe rivelare molte informazioni sul nostro comportamento all’interno della società. Oggi parleremo di sensibilità e di come alcuni segni reagiscono quando questa viene urtata. In modo particolare sono due i nativi dello Zodiaco che hanno una sensibilità molto accentuata. Scopri anche chi sono i segni più carismatici dello zodiaco.

Ecco i segni ipersensibili di tutto lo zodiaco

Essere una persona ipersensibile significa avere una reazione spropositata di fronte a critiche, parole o atteggiamenti. Le persone ipersensibili hanno difficoltà a padroneggiare le loro emozioni e a parlare di come si sentono. Tenere tutte queste emozioni dentro favorisce uno stato di agitazione. Alle persone ipersensibili a volte basta poco per crollare, ad esempio, un odore potrebbe scatenare un ricordo ed essere sufficiente per farlo piangere. Diciamo che questi segni si sentono perennemente sull’orlo di un precipizio, un precipizio emotivo, nel quale potrebbero cadere dato che non riescono ad auto governarsi e questo rappresenta un calvario per loro.

I segni ipersensibili sono quelli che hanno bisogno più di gli altri di un sostegno, della presenza, del conforto e non andrebbero mai derisi per le loro reazioni e esagerate.

Scorpione

Tra i segni più sensibili dello Zodiaco c’è lo Scorpione. Non a caso conosciamo questo segno come un segno misterioso. Avrai notato che lo Scorpione non ama parlare di sé ma è molto attento nel cercare di studiare e comprendere la personalità delle persone che lo circondano. Teme di subire delusioni, inganni e scoprire che gli altri nascondano il loro reale modo di essere e le loro reali intenzioni. Lo Scorpione è sempre sul chi va là, sempre sospettoso e questo lo rende particolarmente suscettibile tanto che il suo stato d’animo potrebbe cambiare da un momento all’altro. Lo Scorpione non è un bipolare, è solo che combatte costantemente contro se stesso e contro quello che prova in modo da non farlo trapelare e qualche volta crolla. Quando lo Scorpione finisce con il fidarsi ciecamente di qualcuno e lo stima o si innamora di lui, tira fuori una identità diversa, bellissima, fiduciosa passionale e romantica. Tira fuori il lato meraviglioso del suo essere.

Toro

Il secondo posto in classifica dei segni più sensibili spetta al Toro. Il Toro ha le corna non a caso, nel senso che ha una personalità molto forte e molto testarda. E’ difficile che il Toro non abbia l’ultima parola anche se sa di essere in torto. Questa sorta di presunzione ovviamente infastidisce le persone che lo circondano e qualche volta è la causa per la quale gli altri si allontanano da lui. In realtà questo atteggiamento è una barriera che il Toro utilizza per proteggersi da delusioni e cattiveria. Attraverso questo atteggiamento il Toro testa chi ha davanti e solo coloro che sono realmente interessati a lui e che gli vogliono realmente bene imparano a sorvolare sul suo carattere e ad apprezzare la sua sensibilità esacerbata. Quando un Toro decide di aprirsi a qualcuno diventa una persona estremamente amichevole, complice e dolce, un amico e un partner d’oro. Quando un Toro si innamora e scegli un partner solitamente lo sceglie per un progetto di vita a lungo termine. Il toro ha solo bisogno di essere spronato adeguatamente per tirare fuori tutta la bellezza che è racchiusa nella sua anima.