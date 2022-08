Test Immagine della Furbizia | Quanto è facile ingannarti?

Tutti speriamo di essere più in gamba degli altri ma non va sempre così: fai il test immagine della furbizia per scoprire quanto sei brava a non farti prendere per il naso!

Nel corso della nostra vita impariamo moltissime cose, soprattutto quando entriamo a contatto con persone che non conosciamo. Misurandoci con degli estranei, infatti, apprendiamo dei comportamenti diversi dai nostri e spesso veniamo feriti.

La reazione più naturale in assoluto, quando si viene feriti dal comportamento di qualcuno, è smettere completamente di fidarsi degli estranei oppure, in alternativa, imparare a ingannare gli altri esattamente come noi siamo stati ingannati.

Ovviamente entrambe queste scelte, anche se perfettamente naturali, non sono positive. Nel primo caso si diventa paranoici, nel secondo caso si tende a diventare persone manipolatrici e diventiamo disposti a tutto pur di ottenere i nostri scopi.

Tu come stai affrontando le delusioni e in che modo hai imparato a reagire alle bugie da parte degli altri? Scoprilo con questo test!

Test Immagine della Furbizia

Per eseguire questo test ti chiediamo di osservare attentamente l’immagine che ti proponiamo. Cosa vedi per primo? Ricordalo e leggi il profilo corrispondente per scoprire come sta la tua furbizia!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – Il Pesce

Il pesce si trova all’interno dello “spazio negativo” di questa immagine. Significa che non è stato davvero dipinto dall’autore. Al contrario, la sua forma viene creata dagli spazi vuoti lasciati dalla figura protagonista dell’immagine.

Se hai notato il piccolo pesce che si trova nello spazio negativo di questa immagine significa che sei una persona estremamente cauta, attenta e osservatrice. Ti ritieni anche una persona molto prudente, in grado di gestire con attenzione e intelligenza tutti gli imprevisti della vita.

Purtroppo però la tua capacità di prevenire gli imprevisti e di gestire le emergenze non basta.

Dal momento che sei una persona molto onesta e leale, che crede nella necessità di dire sempre il vero e di essere sincera con gli altri, purtroppo cadi facilmente preda delle persone più furbe di te o, se preferisci, più cattive di te.

Spesso infatti non si tratta di essere più o meno intelligenti di qualcuno. Il problema è come si usa l’intelligenza che abbiamo a nostra disposizione. Nella maggior parte dei casi, infatti, la furbizia è un’intelligenza utilizzata “a fi di male”.

Tu sei una persona molto intelligente ma, da un certo punto di vista, poco furba. Dovrai imparare a prestare un’attenzione ancora maggiore se non vuoi finire preda di persone senza scrupoli!

2 – Il Gatto

Il gatto è da sempre considerato un animale estremamente furbo, egoista e addirittura arrivista.

È sempre in grado di conquistare il cuore delle persone che lo circondano, comportandosi in maniera adorabile ma sparendo subito dopo aver ottenuto quello che desidera.

In pratica, il gatto può essere considerato l’emblema perfetto e assoluto delle persone furbe, cioè di quelle che utilizzano il proprio fascino e la propria intelligenza principalmente per ottenere i propri scopi.

Considerati per lo più egoisti e imprevedibili, i gatti sono amati od odiati, esattamente come te. La tua fortissima personalità, la tua mente rapida e in grado di calcolare velocemente tutte le strategie più efficaci per ottenere i tuoi scopi può affascinare molte persone, ma ne respinge altrettante.

La tua furbizia è sicuramente molto sviluppata. È davvero difficile prenderti in giro, esattamente com’è difficile manipolarti per farti fare qualcosa che non vuoi. L’unico pericolo? Che tu possa utilizzare questo tuo talento a scapito di altri.

Ti riuscirebbe davvero bene, ma sei sicura che è il modo in cui si comporterebbe una brava persona?