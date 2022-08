Si mettono sempre al secondo posto: questi segni sono troppo buoni

I segni zodiacali che si mettono sempre al secondo posto sono persone che si sacrificano per gli altri decisamente troppo. Scopri chi sono!

Diciamoci la verità: tutti conosciamo qualcuno al quale chiedere un favore anche all’ultimo minuto e che ci dirà sempre di sì.

Ci sono persone che si approfittano di questa situazione, persone che, sapendolo, non si approfittano di questa situazione e poi… persone che sono proprio le persone in questione!

Scopriamo la classifica di oggi dell’oroscopo: chissà se ci sei anche tu tra loro!

I segni zodiacali che si mettono sempre al secondo posto: ecco la classifica dell’oroscopo

Quante volte ti è successo, nella vita, di capire di dover mettere al primo posto le esigenze di un’altra persona?

Non si tratta di un ragionamento semplice da fare.

Bisogna avere il coraggio e l’onestà intellettuale di ammettere che qualcuno sta male o che ha bisogno di noi in quel momento, oltre che mettere da parte il nostro ego e le nostre voglie.

Siamo sicuri che ti è capitato, qualche volta, di mettere gli interessi degli altri al primo posto.

Però, se sei uno dei segni zodiacali che si mettono sempre al secondo posto, siamo ancora più sicuri che questa situazione ti capita sempre!

Oggi parliamo di tutte quelle persone che scelgono sempre di dare la precedenza agli altri e ai loro bisogni. Sei in classifica?

Cancro: quinto posto

Sicuramente è strano trovare i nati sotto il segno del Cancro (che, incidentalmente, si trovano anche nella classifica dei segni zodiacali più manipolatori dell’oroscopo) in questa classifica.

Eppure i Cancro sono persone che, generalmente, si spendono molto per gli altri. Sono sempre pronti a dare una mano e ad anticipare i bisogno degli altri ed hanno in borsa tutto l’occorrente per essere sempre di supporto agli altri. Insomma: i Cancro sono generalmente persone che si mettono quasi sempre al secondo posto!

Bilancia: quarto posto

Anche i nati sotto il segno della Bilancia hanno una buona tendenza a mettere le esigenze altrui al primo posto, evitando di pensare a sé stessi.

Non succede ogni volta ma, sicuramente, alla Bilancia piace pensare agli altri!

Nella maggior parte dei casi, soprattutto per un certo periodo di tempo, quello che succede è che la Bilancia pensa troppo agli altri e finisce per rimanere inevitabilmente delusa.

Ecco che poi, quindi, il suo atteggiamento può cambiare repentinamente!

Scorpione: terzo posto

Come? I nati sotto il segno dello Scorpione sarebbero al terzo posto della classifica dei segni zodiacali troppo gentili, che mettono sempre le esigenze degli altri avanti?

La risposta è sì. Ovviamente!

Gli Scorpione sono persone che non ci pensano due volte a sacrificarsi per gli altri e che non fanno troppe storie quando si tratta di mettersi al secondo posto.

Hanno un modo di fare brusco, questo è vero, ma pensano sempre agli altri, anche quando non ve lo aspettate.

Non sottovalutate gli Scorpione: sono persone assolutamente gentili e che si mettono sempre al secondo posto!

Leone: secondo posto

Questo sembrerà ancora più assurdo a tutti voi che leggete l’oroscopo ma i nati sotto il segno del Leone sono persone che, spesso, si mettono al secondo posto.

Certo, bisogna prima capire che cosa intendiamo per “secondo posto”!

Anche se sono persone particolarmente egocentriche e concentrate su sé stesse, i nati sotto il segno del Leone sono anche persone fondamentalmente altruiste.

Se possono aiutarvi in qualsiasi maniera, soprattutto concretamente, i Leone non si faranno mai indietro!

Ecco perché i nati sotto questo segno sono particolarmente in grado di cedere quello che hanno per le esigenze degli altri. Il loro carisma (non è un caso che i Leone siano anche nella classifica dei segni zodiacali più carismatici di tutto l’oroscopo) li aiuterà in ogni situazione. Loro? Preferiscono aiutare gli altri!

Aquario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che si mettono sempre al secondo posto

Arriviamo, infine, al primo posto della classifica di oggi.

Cari Aquario, ovviamente non potevate che esserci voi in cima alla classifica dei segni zodiacali che si mettono sempre al secondo posto!

Abituati come sono a dare sempre quanto più spazio possibile agli altri, gli Aquario si spendono veramente tanto per le persone che li circondano.

Un Aquario è sempre preso da mille problemi: 999 sono, però, quelli degli altri!

Gli Aquario sono fatti così, è inutile chiedere loro di cambiare. Si offrono per aiutare tutti, sempre e comunque. Praticamente è nella loro natura!

Questo, ovviamente, può creare non pochi problemi quando si tratta di rapportarsi con un Aquario: possono rimanerci male spesso oppure sentirsi (giustamente) sfruttati.

Una cosa, però, è certa: gli Aquario si metteranno sempre al secondo posto!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.