Test del Rossetto | Qual è il tuo desiderio segreto per l’estate 2022?

Con questo test il tuo rossetto preferito dell’estate si trasforma in un indizio per scoprire i più profondi desideri del tuo cuore!

Abbiamo sempre saputo che il make up e la moda dicono moltissimo del nostro carattere, anche quando crediamo di truccarci e di vestirci nella maniera più anonima possibile.

Questo significa che a livello inconscio le scelte di make up che compiamo svelano dei piccoli segreti del nostro inconscio.

Il rossetto, in particolare, è da sempre legato alla sensualità e al desiderio. Questo cosmetico infatti riesce a mettere in evidenza le labbra rendendole bellissime e desiderabili.

Il modo in cui decidi di “vestire” le tue labbra nel corso di queste settimane, e quindi dell’estate 2022, racconta moltissimo di quello che desideri in questo momento della tua vita (anche se magari ancora non lo sai).

Test del Rossetto per l’estate

Per eseguire questo test ti chiediamo di scegliere la nuance di rossetto che trovi sia più simile a quella che stai indossando in queste settimane. Non pensarci troppo a lungo: se nessun colore si avvicina a quello che porti di solito scegline un altro, quello che ti attira di più.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – Il rossetto nude

Il rossetto nude è davvero un tipo di rossetto che si può indossare in ogni stagione. Viene scelto principalmente per il fatto che non è appariscente, è molto raffinato e si abbina letteralmente a qualsiasi trucco occhi.

Se hai scelto questo rossetto significa che il tuo più grande desiderio è mostrarti per quella che sei in questo periodo di pausa dal lavoro e dagli altri impegni quotidiani.

Non hai più voglia di fingere o di essere gentile “perché devi”. Vuoi solo essere te stessa e vivere la tua libertà!

2 – Il rossetto rosa glossy

Questo rossetto rosa e luminoso è sicuramente il più sbarazzino di quelli che abbiamo proposto. Lo amano in particolar modo le ragazze giovani e giovanissime, che vogliiono essere un po’ maliziose ma senza perdere il look innocente a cui sono ancora tanto legate.

Se hai scelto questo rossetto significa che il tuo desiderio più grande è essere ammirata e desiderata. Vuoi sentirti bella e forse più bella delle altre.

Forse vieni fuori da un periodo difficile e hai bisogno di ritrovare la fiducia in te stessa oppure, semplicemente, non ti senti apprezzata quanto sarebbe giusto.

In entrambi i casi questo rossetto dice che sei pronta a brillare e a farti notare.

3 – Il rossetto color magenta

Questo rossetto dal colore intenso è sicuramente bello e vistoso ma non è sensuale come il più aggressivo e classico rossetto rosso. È molto più allegro e versatile, in grado di sposarsi perfettamente con qualsiasi look, dal più sportivo al più glamour.

Se hai scelto questo rossetto significa che il tuo desiderio più grande è tornare padrona della tua vita. Forse negli ultimi tempi hai avuto l’impressione di metterti un po’ da parte e di trascurare troppo le tue passioni e i tuoi interessi.

A quanto pare è arrivato il momento di pensare solo e soltanto a te, fare solo le cose che ti piacciono e scoprire nuovi interessi: la vita è davanti a te: coglila!

4 – Il rossetto rosso

Il rossetto rosso è la quintessenza della sensualità femminile. Rappresenta una donna forte e addirittura un po’ sfacciata, che non ha paura di fare il primo passo e di mostrarsi sempre assolutamente decisa a prendere esattamente quello che vuole.

Le donne che indossano spesso il rossetto rosso vengono percepite addirittura come aggressive e ingombranti. Gli uomini le considerano pericolose e le donne delle pericolose avversarie.

La verità è che le donne che, come te, amano indossare il rossetto rosso desiderano cambiare il mondo con la propria presenza, vogliono essere diverse da tutte le altre distinguendosi per la propria personalità e per il proprio carisma.

Sei una donna memorabile, e probabilmente lo dimostrerai proprio nel corso di questa estate.