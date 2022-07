Ecco quale scarpa dovresti indossare in base al tuo segno zodiacale

Oggi abbiamo deciso di scoprire quale sarebbe la scarpa perfetta per il tuo segno zodiacale. Come? Ancora non la hai in scarpiera? Corri a comprarla!

Non credevi di poter affidarti al tuo segno zodiacale per prendere una decisione così… terra terra?

Ok, va bene: la smettiamo con le battute e passiamo alle cose serie. Per ogni segno zodiacale c’è una tipologia di scarpa perfetta, che andrebbe sempre nella scarpiera.

Pronta a scoprire la tua?

La scarpa perfetta per il tuo segno zodiacale

Che ne dici, ti va di scoprire insieme a noi qual è la scarpa perfetta per il tuo segno zodiacale?

Non fare quella faccia stupita: ogni segno zodiacale ha una scarpa che è perfetta per lui, così come ogni segno zodiacale ha il suo stile nel vestire!

Oggi abbiamo deciso di concentrarsi sulle scarpe: credi di sapere qual è quella perfetta per il tuo segno zodiacale?

Ariete: scarpe rosse con il tacco

Cari Ariete dopotutto ve lo avevamo già detto nella lista dei colori perfetti per il vostro segno zodiacale.

Il rosso, per voi, la fa da padrone! Ecco perché una bella scarpa con il tacco sottile e di colore rosso è assolutamente perfetta per voi!

Toro

I nati sotto il segno del Toro sicuramente non si offenderanno nel sentire che la scarpa perfetta per loro sarebbe in realtà… una pantofola!

Non prendetevela con noi, cari Toro: si tratta semplicemente di dire la verità! Vi piacciono le scarpe comode… meglio se fatte per restare in casa!

Gemelli

C’è chi crederebbe che, per i nati sotto il segno dei Gemelli, la scarpa perfetta sia quella più assurda e strana che ci sia.

Invece la risposta è no: ai Gemelli assegniamo le scarpe da ginnastica ma non gli ultimi modelli, quelli più cool e costosi. No, ai Gemelli stanno benissimo le scarpe da ginnastica della nostra infanzia, usurate e usate. Le adorano e possono fare quello che vogliono senza sentirsi in colpa!

Cancro: la scarpa perfetta per il tuo segno zodiacale è un sandalo

Per i nati sotto il segno del Cancro, invece, dobbiamo assolutamente consigliare un sandalo estivo (come la loro stagione preferita).

Una scarpa aperta, possibilmente con fascette dai colori sgargianti, è assolutamente quello che ci vuole per i Cancro: provare per credere!

Leone

Ai Leone affidiamo, invece, sempre una scarpa da ginnastica. A differenza dei Gemelli, però, ai Leone mettiamo ai piedi una scarpa da ginnastica di ultima generazione, appena uscita sugli scaffali e nuova di zecca che i Leone trattano meglio di quanto non trattino sé stessi. Ehi, farsi notare è tutto, no?

Vergine

Invece di un classico décolleté nero, consigliamo alla Vergine di usare uno qualsiasi con i colori più sgargianti possibili ed immaginabili.

Tinte fluo o fantasie animalier sono perfette per i nati sotto il segno della Vergine che amano i dettagli e farsi notare per la loro precisione e bellezza!

Bilancia

Per la Bilancia la scarpa perfetta è un’altra delle più classiche in assoluto che ci siano. Parliamo del mocassino, morbido e basso, capace di accompagnare le Bilancia in tutti i loro infiniti giri di amici e commissioni.

Con questa scarpa, finalmente, la Bilancia non tornerà a casa con i piedi doloranti!

Scorpione: la scarpa perfetta per il tuo segno zodiacale è lo stivaletto

Ai nati sotto il segno dello Scorpione consigliamo una scarpa che, sicuramente, almeno all’inizio detesteranno.

Parliamo dello stivaletto alla caviglia, con il tacco quadrato. Cari Scorpione, non fate quella faccia: sappiamo che odiate i tacchi ma questa è la vera scarpa che parla di voi. Aggressiva ma pratica, capace di farsi notare ma anche di rendere i vostri look sempre eleganti e precisi. Provatela almeno!

Sagittario

per i nati sotto il segno del Sagittario, invece, la scarpa perfetta è una di quelle più classiche e comode che ci siano.

Parliamo, ovviamente, delle francesine anche se ve le consigliamo con il tacco, per un minimo di slancio in più!

Capricorno

Ai Capricorno possiamo assegnare una sola scarpa su tutte: lo stivale!

Alto, possibilmente fino a metà polpaccio se non oltre, lo stivale (senza tacco) è quello perfetto per i Capricorno. Comunica la loro voglia di essere sensuali senza rinunciare all’eleganza ed anche ad un tocco di mistero!

Aquario

Agli Aquario consigliamo assolutamente (e per forza di cose) una scarpa decisamente particolare. La galoscia da pioggia!

Per gli Aquario, infatti, questa è la scarpa perfetta: possono farci giardinaggio, andarci in giro anche quando piove a dirotto ed essere sempre in ordine senza doversi fermare per le intemperie!

Pesci: la scarpa perfetta per il tuo segno zodiacale è una ballerina

La scarpa perfetta per il segno zodiacale dei Pesci deve avere non poche caratteristiche. Deve essere elegante e graziosa ma anche pratica e comoda. Quale scarpa migliore, quindi, di una ballerina?

Eh sì, lo sappiamo: sono passate di moda ma questo non toglie che siano scarpe classiche, assolutamente perfette per voi!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.