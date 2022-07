Test dell’abito da Cocktail | Scopri cosa pensa di te chi non ti conosce

Facendo il test dell’abito da cocktail scoprirai subito cosa pensano le persone di te quando ti incontrano: la prima impressione conta!

Anche se si dice che non si dovrebbe giudicare una persona dalle apparenze, la verità è che questo meccanismo è così automatico che non si può estirpare dal nostro modo di valutare le persone.

Proprio per questo motivo impieghiamo tante energie per costruire un look perfetto, soprattutto quando dobbiamo partecipare ad eventi sociali in cui incontreremo molte persone.

Un cocktail o un party privato sono proprio le tipiche occasioni in cui ci si sente in dovere di apparire al meglio e di conquistare gli sguardi.

Naturalmente ogni donna ha il suo modo particolare di farlo e il suo stile inconfondibile. Ovviamente ogni stile però comunica qualcosa di diverso al primo sguardo.

Questo test serve proprio a capire qual è l’impressione che comunichi a persone estranee con i tuoi gusti in fatto di moda.

Test dell’Abito da Cocktail

Per eseguire questo test non dovrai fare altro che scegliere l’abito da cocktail che ti piace di più. Non chiederti se ti starebbe male o bene e non concentrarti sulla taglia. Scegli soltanto sulla base del modello e del colore, poi leggi il profilo corrispondente e scopri qualcosa di più su di te!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – L’abito aderente verde scuro con lo scollo a V

Quest’abito molto aderente è rigoroso si caratterizza come un modello estremamente strutturato, che accompagna, modella e definisce molto bene le forme del corpo di chi lo indossa.

Lo scollo a V è piuttosto profondo ma assolutamente non volgare: mette adeguatamente in mostra il seno ma assolutamente senza esagerare e senza mostrare troppo. Si tratta di una sensualità elegante che a molte donne (e a molti uomini) piace tantissimo.

Se hai scelto quest’abito significa che ci tieni a proiettare all’esterno l’immagine di una donna molto decisa e determinata, che sa quello che vuole e che ha lavorato duramente su se stessa.

Per questo motivo le persone che ti incontrano per la prima volta pensano che tu sia una donna forte e concreta, che ha delle idee e degli obiettivi molto precisi. Si intuisce anche che non sarà facile farti cambiare idea e che, quando ti sei messa qualcosa in testa, è assolutamente impossibile convincerti a lasciar perdere o a tentare un’opzione differente.

2 – L’abito verde chiaro con le spalle scoperte

Quest’abito ha un carattere estremamente romantico, conferito dall’utilizzo del pizzo e dei piccoli ricami floreali. Anche la scollatura a cuore del bustino riporta un po’ alla mente gli abiti da principessa che sognavamo quando eravamo ragazzine.

Si tratta di un abito attillato ma non necessariamente sexy perché i dettagli decorativi lo “ammorbidiscono” fino a farlo apparire giovanile ed elegante.

Se in occasione di un cocktail preferiresti indossare quest’abito e non l’altro significa che sei una persona dal carattere molto dolce ed è esattamente così che ti percepiscono le persone che ti incontrano per la prima volta.

Anche se ami avere su di te l’attenzione degli altri, di certo non sgomiti e non lotti con le altre donne per essere al centro dell’attenzione.

La dolcezza del tuo carattere tende però ad attirare persone buone e cattive. Quelle di buon carattere vedono in te una persona di cui fidarsi, positiva e piacevole da avere intorno. Le persone gelose e malintenzionate, però, potrebbero decidere di approfittarsi della tua apparente ingenuità! Impara a distinguerle bene!