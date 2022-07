Ogni segno zodiacale ha un colore preciso assegnato: ecco il tuo!

Sapevi che c’è un colore per ogni segno zodiacale? Scopriamo insieme qual è il tuo e qual è quello di tutti gli altri con questo oroscopo di oggi!

Lo sappiamo, lo sappiamo: da che ci sono analisi del colore, esperte di body shape (eh?) che ti analizzano online e tutta una serie di servizi che ti dicono che non sai vestirti perché non conosci la tua palette non ce la fai più a sentir parlare di colori.

Non preoccuparti, però: questo oroscopo di oggi ci parla semplicemente del colore perfetto per te in base al giorno in cui sei nata!

Un colore per ogni segno zodiacale: ecco qual è il tuo

Sei pronta a scoprire la palette dei colori dei segni zodiacali?

Ogni segno zodiacale, infatti, ha un colore di base assegnato: non diciamo che tu ti debba vestire unicamente di quel colore, attenzione, ma sapere che è il tuo sicuramente può aiutarti.

Pronta a scoprire qual è il colore per ognuno dei segni dello zodiaco? Iniziamo subito!

Ariete: ecco il colore per il tuo segno zodiacale

Sembrerà strano agli Ariete (visto che dopo di loro ci sono proprio i… Toro) ma il colore perfetto per questo segno zodiacale è il rosso!

Siete persone passionali, inutile negarlo: grandi emozioni, grandi sentimenti e spesso ci vedete proprio rosso. Ecco perché è il colore per voi!

Toro

Per i nati sotto il segno del Toro il colore perfetto è il grigio. Sì, sì, lo sappiamo cari Toro che assolutamente non vi piace l’idea di avere a che fare con il grigio. Chi vorrebbe un colore tanto noioso e, diciamocelo, anche poco carino!

In realtà il grigio è un colore che calma gli animi, capace di favorire concentrazione ed organizzazione, pulito e perfetto per persone metodiche come siete voi!

Gemelli

Il colore perfetto per i nati sotto il segno dei Gemelli è decisamente il giallo. Questo è un colore che, generalmente, è associato a persone estremamente allegre, piene di voglia di fare e che hanno sempre tanto in ballo.

Insomma, cari Gemelli: è decisamente il colore perfetto per voi!

Cancro: ecco il colore per il tuo segno zodiacale

Lo sappiamo che i nati sotto il segno del Cancro si aspettano di essere accostati ad un rosa chiaro, magari uno di quei rosa antico che tanto andavano di moda qualche tempo fa.

Ebbene, cari Cancro, abbiamo una sorpresa per voi: il vostro colore perfetto è il turchese, proprio come quello della pietra. (E, se ti incuriosisce il discordo delle pietre, sappi che qui trovi la pietra perfetta per ogni segno zodiacale). Tenetelo a mente!

Leone

Cari Leone trovare un colore perfetto per voi è decisamente difficile. Siete persone che non si accontentano facilmente e che hanno sempre da ridire quando qualcosa viene “scelto” per voi. Ecco perché il colore perfetto per i Leone è e sarà sempre il colore dell’oro: se vi lamentate, sappiate che la colpa è solo vostra!

Vergine

Il colore perfetto per la Vergine è assolutamente l’argento. Attenzione, parliamo di un colore diverso dal grigio e assolutamente più ricercato!

Per la Vergine, infatti, l’argento è estremamente rappresentativo: pulito, elegante e preciso, esattamente come loro!

Bilancia

Cara Bilancia il colore perfetto per te è solo uno e tu sei consapevole di quale sia, vero? L’arancione, infatti, è il colore che rende felice ogni persona e, proprio come la Bilancia, funziona da “rallegratore”. Caldo e avvolgente, l’arancione rappresenta alla perfezione i nati sotto il segno della Bilancia. Non lasciatevelo sfuggire!

Scorpione: ecco il colore per il tuo segno zodiacale

Non se la prenderanno gli Scorpione se diamo loro, come colore perfetto per il loro segno zodiacale, il nero.

Non c’è assolutamente niente di male, anzi, ad avere il nero come colore perfetto per voi! Non vuol dire che siete persone cupe, antipatiche o cattive, anzi! Per gli Scorpione questo colore è estremamente rappresentativo: serio, profondo e capace di stare bene in qualsiasi situazione!

Sagittario

I Sagittario hanno decisamente un colore perfetto per loro: il verde! I nati sotto il segno del Sagittario, infatti, sono persone assolutamente speranzose, sempre pronte a vedere il lato positivo delle cose.

Un bel verde speranza è quello che ci vuole per essere come i Sagittario: è proprio il colore per loro!

Capricorno

Per i nati sotto il segno del Capricorno, il colore perfetto è assolutamente il viola. Questo colore ha una regalità ed una eleganza difficile da accostare a persone meno volitive e con un carattere meno forte dei Capricorno. Ecco perché è il colore perfetto per loro: nessun’altro riesce a sfoggiarlo con tanta facilità!

Aquario

Come sapete benissimo (anche grazie alla classifica dei segni zodiacali con il pollice verde) gli Aquario sono dei veri e propri esperti di natura.

Ecco perché un verde chiaro, come quello di una felce appena nata, è perfetto per loro! Anche il bianco è un colore che gli Aquario possono tenere in considerazione: qualsiasi cosa abbia un’aura calma e gentile, come loro, gli si addice perfettamente!

Pesci: ecco il colore per il tuo segno zodiacale

Dobbiamo davvero dirci qual è il colore perfetto per i nati sotto il segno dei Pesci? Ma un blu profondo e “reale”, che domande!

Immaginate il colore dell’acqua più pura quando raggiungete quel punto del mare dove il fondale sprofonda: ecco quel blu è il colore perfetto per i Pesci. Non c’è neanche da chiedersi il perché!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.