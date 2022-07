La posizione in intimità che fa sudare il meno possibile (per fortuna!)

Fa caldo, inutile cercare di aggirare la situazione. Come si fa a fare l’amore con queste temperature? Ma con la posizione che non fa sudare, che domande! Ecco qual è!

Impossibile affrontare qualsiasi discussione con queste temperature: fa caldo!

Talmente caldo che la vostra vita intima potrebbe risentirne. Dopotutto, se sudiamo anche solo stando fermi non vogliamo immaginarci quello che può succedere nel bel mezzo di un appassionato rapporto intimo!

Che ne dici: ti va di scoprire la posizione che cambierà tutto?

La posizione intima che non fa sudare: ecco qual è e perché devi provarla

Diciamoci le cose come stanno: sudare mentre si fa l’amore è assolutamente normale.

Dopotutto siete in due, siete abbracciati, vi state dando da fare e, oltretutto, potreste non essere al top della forma fisica.

Tutti, dopotutto, sudano quando si sforzano!

Mentre le temperature raggiungo i 40 gradi, però, fare l’amore inizia a diventare veramente un problema.

Neanche avete iniziato che già state sudando, vi manca l’aria e vi gira la testa. Aiuto!

Fortunatamente per te, avevamo già trattato l’argomento delle posizioni migliori per fare l’amore senza sudare: le trovi cliccando qui!

Ma non ci sono solo loro. Oggi abbiamo pensato di dirti qual è la posizione intima che non fa sudare e che può permetterti di darti da fare senza dover boccheggiare come un pesce fuor d’acqua.

Sei pronta? Allora prova con la posizione del loto… dischiuso!

La posizione del loto dischiuso

Ti avevamo già parlato qui della posizione del loto.

Sappiamo che può sembrarti strano consigliartela come la posizione che non fa sudare visto che tu ed il partner, nella posizione del loto, siete avvolti l’uno dal corpo dell’altra.

La posizione del loro, infatti, prevede che il partner sia seduto sul letto, con le gambe incrociate mentre tu ti “siedi” sul suo grembo, incrociando le tue gambe dietro la sua schiena.

Si tratta di una posizione romantica e sensuale, perfetta per sentire a pieno i vantaggi della penetrazione.

Ma, se vi toccate così tanto, come fa questa ad essere una posizione che non fa sudare?

Semplicemente perché ti stiamo consigliando la sua variante: quella del loto dischiuso!

Il partner si siede sul letto, sempre a gambe incrociate mentre tu, invece di “sederti” su di lui lasci che sia solo il tuo bacino a toccare… il suo.

Appoggiati indietro con i palmi delle mani, tieni il bacino basso e, invece di poggiare le gambe sul letto, lascia che i piedi stiano in appoggio sul materasso, sempre dietro la schiena del tuo partner.

Anche lui, se vuole, può poggiare i palmi delle mani dietro la schiena ed aiutarti nel movimento sollevando un poco il suo bacino.

Ecco la posizione perfetta per non sudare!

Entrambi non dovete toccarvi, a meno che non vogliate ovviamente, e siete pronti per darvi da fare senza sentire troppo il calore del corpo dell’altro.

La posizione del loto, poi, è una delle migliori per stimolare il clitoride e visto che la doppia stimolazione (di cui ti abbiamo parlato qui) è uno dei modi migliori per raggiungere l’obiettivo dell’orgasmo ci viene da dire che questa è veramente la posizione perfetta!

Allora, che dici: proverete questa sera la posizione perfetta per non sudare in estate?