Scegli una finestra e scopri qual è il prossimo scoglio che dovrai superare

La vita è fatta di sfide e traguardi che si devono superare e raggiungere per avere successo. Il test di oggi ti svela la prossima sfida.

Della vita non si può certo dire che sia un fiume lungo e tranquillo. Oltre al fatto che bisogna darsi da fare per ottenere ciò che desideriamo bisogna anche trovare il modo di tenere alta la motivazione. Più si è motivati e determinati più si arriverà alla perfezione. Il test di oggi ti rivela in cosa dovresti concentrare le tue energie.

Fare il test è davvero semplice. Devi solo osservare l’immagine e scegliere una finestra con gatto/gatti. La tua scelta ti rivela il prossimo scoglio che dovrai superare. Ecco un altro test che potrebbe divertirti: Quale odore ti ricorda di più la tua infanzia? Svela una cosa importante di te.

Scegli una finestra e scopri il tuo prossimo scoglio

L’immagine di oggi ti mostra 6 finestre, osservale tutte e chiudi gli occhi. Quale finestra ti è rimasta impressa? Una di queste finestre rivela molte cose di te.

Soluzione del test

Finestra 1

Se hai scelto la prima finestra, con la cornice chiara e due gatti di colore opposto, uno bianco e l’altro nero, che si affacciano fuori, significa che il prossimo scoglio che dovrai superare riguarda l’amore. Se riuscirai a superare questa difficoltà sentirai crescere e diventare più forte la tua energia positiva.

Finestra 2

Se ti ha attratto la seconda finestra, l’unica senza gatti con vista sulle montagne e una piantina sul davanzale significa che il prossimo scoglio da superare è una sfida lavorativa, un progetto, il suo superamento apporterà molti benefici nella tua vita.

Finestra 3

Se ti ha attratto la terza finestra, con vista un cielo blu e con un gatto nero seduto sul davanzale della finestra, il tuo prossimo scoglio è quello di imparare a rilassarti. Devi respirare e spegnere i pensieri. Ti devi isolare da tutto ciò che fa male.

Finestra 4

Se hai scelto la finestra con paesaggio notturno, vista sulla città e gatto bianco sul davanzale il tuo prossimo scoglio è quello di imparare a controllare le tue emozioni e le reazioni, non essere troppo impulsivo e a non agire di getto. Questo ti apporterà un grande miglioramento a livello personale.

Finestra 5

La finestra cinque si differenzia dalla precedente per il numero di gatti, stesso paesaggio ma qui compare un secondo gatto. Se questa è la tua scelta significa che il tuo prossimo scoglio è quello di imparare ad ascoltare la tua voce interiore e fidarti completamente dei tuoi sentimenti.

Finestra 6

L’ultima finestra si affaccia su un cielo blu e sul suo davanzale ci sono due gatti neri che si godono il panorama. Se la tua preferenza è caduta su questa finestra il prossimo scoglio che dovrai superare è quello di imparare ad affrontare il cambiamento. Se le cose cambiano e non ti piace allora trova una soluzione, in caso contrario dovrai imparare ad accettare ciò che non puoi cambiare.