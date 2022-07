Ecco il sex toys che costa di più al mondo: oltre un milione di euro

Ti presentiamo il sex toys più costoso del mondo: costa oltre un milione di dollari e forse non lo puoi neanche usare!

Che tu ne abbia un cassetto pieno o solo uno con le pile scariche, poco importa.

Tutti, prima o poi, ci siamo confrontati con un sex toy!

I giocattoli erotici sono stati per molto tempo “demonizzati” e trattati come qualcosa di vergognoso e da nascondere (per l’appunto) in un cassetto.

Beh, quello di cui parliamo oggi non puoi comprarlo per nasconderlo in un punto scuro di casa: costa decisamente troppo!

Il sex toys più costoso al mondo costa più di un milione di euro e si chiama Pearl Royale

Quanto saresti disposta a spendere per un sex toys?

Che ti piacciano o meno i giocattoli erotici, devi ammettere una cosa.

Ormai ce ne sono talmente tanti, in così tante forme e colori che possederne uno può diventare anche un semplice fatto di estetica.

Nonostante i sex toys (specialmente i dildo) siano documentabili dall’età della pietra, praticamente, in tanti ancora si vergognano ad ammettere di possederne uno.

(Noi no: ecco perché ti abbiamo detto qui come puoi iniziare ad usare i sex toys nella tua vita intima!).

Bene, quello di cui ti parliamo oggi è uno di quei sex toys di cui non ti puoi veramente vergognare.

Si chiama Pearl Royale e costa la bellezza di 1,760,946.16 euro. Sì, hai letto bene la cifra e no, non abbiamo premuto dei tasti a caso sulla tastiera.

(Se vuoi, puoi trovarlo in vendita cliccando su questo link).

Fatto di pietre preziose, platino puro e con oltre 70 carati di diamanti bianchi, zaffiri blu, diamanti rosa e perle dei Mari del Sud, il Pearl Royale è sicuramente un sex toys particolare!

Ovviamente può vibrare ed ha differenti velocità e modalità di vibrazione: viene fatto a mano, solo su ordine, ed è stato progettato dal gioielliere ed artista australiano Colin Burn.

L’idea è quella di permettere a tutti di riflettere sul piacere e sul suo significato: il sesso non è qualcosa di “sporco” o da nascondere ma qualcosa che può essere lussuoso e “chiassoso”!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Colin Burn (@colinburnart)

Nonostante si tratti di un pezzo veramente costoso e non alla portata di tutti, il Pearl Royale è praticamente sempre sold out.

Si tratta di un pezzo da collezione, certo, e ci sembra assurdo pensare che qualcuno (dopo aver speso quella folle cifra) lo abbia veramente usato.

Di certo, soprattutto se sei una vera pillow princess (ti abbiamo spiegato qui che cosa voglia dire), il Pearl Royale ha molta attrattiva.

Se, però, non ti puoi permettere di spendere più di un milione di euro, siamo qui per dirti di non preoccuparti.

Se il Pearl Royale è il sex toys più costoso del mondo, infatti, questo vuol dire che ne esistono svariati altri… molto meno impegnativi per il portafoglio!

Invece di partire da quelli che costano più di un milione e mezzo, quindi, ti suggeriamo di dare un’occhiata online e di capire qual è il vibratore più adatto a te.

Se il sex toys più costoso del mondo ti incuriosisce, possiamo assicurarti che anche quelli che costano poche decine di euro vibrano alla stessa maniera.

Anzi! Probabilmente sono anche più comodi: l’idea, dopotutto, è quella di divertirsi, no?

Fatti ispirare dal Pearl Royale e compra il tuo vibratore senza troppe remore. In questo caso “costare di più” non è sinonimo di… migliore resa!