A chi cedi il posto in autobus? La tua risposta rivela chi sei veramente

A chi cederesti il ​​tuo posto in autobus? La tua risposta rivelerà aspetti importanti della tua personalità inconscia.

Ogni nostra scelta, abitudine o azione riflette il nostro reale modo di essere. Il test di oggi rivela se sei una persona buona analizzando la scelta della cessione del posto in autobus.

Cedere il posto a persone più bisognose come un anziano che ha un corpo che si stanca facilmente è questione di buona educazione. I nostri genitori ci insegnano fin da piccoli il valore delle buone azioni come questa. Scopri se hai un animo buono grazie al test di oggi. Scopri anche di cosa hai bisogno per ricaricarti grazie al test delle vacanze estive.

A chi cedi il posto in autobus?

Fare questo test è semplicissimo, tutto ciò che devi fare è rispondere ad una sola domanda: “A chi cedi il posto in autobus?” La tua risposta rivelerà dettagli della tua personalità. Hai davanti a te 4 persone che potrebbero avere bisogno di sedersi. La prima è una donna con in braccio un bambino che fa fatica a trovare un appiglio, la seconda è una nonnina con tanto di bastone, segue un uomo con le stampelle ed infine un uomo visibilmente debilitato. Non è possibile lasciare a loro la scelta di sedersi, sei tu a dover fare una scelta. Su chi verterà?

Risultato del test della personalità

Scopri cosa indica la tua scelta di cedere il tuo posto a:

a) Alla mamma col bambino in braccio

Se hai scelto di cedere il posto alla mamma che tra le braccia tiene un neonato significa che sei una persona che si lamenta molto, arrendevole, eviti i conflitti, sei riservata ma estremamente gentile, buona e disponibile.

B) La donna anziana

Se hai scelto di dare seguito alla tradizione di cedere sempre il posto alle persone più anziane di te significa che sei una persona che pensa poco prima di agire, non analizzi bene le diverse situazioni e non ti fai problemi a correre dei rischi. Sei anche una persona caparbia e testarda, in nessun caso accetti consigli tantomeno istruzioni o ordini.

C) L’uomo con le stampelle

Cedere il posto alla persona con le stampelle significa cedere ad un impulso. Tra tutti è la persona che sembra avere maggiore necessità di sedere dato che ha una sola gamba che lo sostiene e quindi minore equilibrio. Se la tua scelta ricade su di lui significa che sei istintiva, agisci senza mai arrenderti, raggiri tutti gli ostacoli, anche i più complicati. Hai sempre una soluzione in tasca e più che lamentarti agisci. Sei una persona saggia, gli altri hanno molta fiducia in te e ti rispettano.

D) Il malato

Se hai scelto di cedere il posto al malato perché trovi che sia molto debole, sei una persona ribelle, combatti sempre le tue battaglie a testa alta, sei una persona attiva socialmente, a servizio dei più deboli. Ti fidi poco delle persone, prima di dargli la tua fiducia totale le sottoponi a diverse prove e se qualcuno ti delude non perdoni mai, per nessun motivo torni indietro.