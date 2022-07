Non chiedete a questi segni di fare progetti, loro non pianificano

Gli astri ci rivelano chi sono i segni zodiacali che amano l’avventura. Non pensate di poter fare progetti con loro, godetevi il momento.

La nostra appartenenza astrologica è causa di alcuni nostri tratti caratteriali che condizionano la nostra vita. Gli astrologi sono certi che se i segni della classifica di oggi non fanno mai progetti è tutta colpa del loro profilo zodiacale.

Alcuni segni zodiacali sono meticolosi, ordinati e pianificano tutto, altri detestano la routine, i piani e le zone di confort. I segni della classifica di oggi fanno parte dei segni che vivono all’avventura e alla giornata, se del domani non vi è certezza è proprio perché ogni giorno nuovo, non essendo stato preventivamente pianificato, è una sorpresa.

Ariete, Gemelli e Sagittario, ecco i segni che odiano fare progetti

Per le piccole e grandi cose, ad esempio una vacanza o un matrimonio, con questi segni ti sarà impossibile fare progetti. Loro non pianificano nulla, per loro le cose più sono spontanee più sono belle. Se stai pianificando le vacanze ricorda di partire con i segni che in vacanza ti faranno divertire.

Ariete

L’Ariete è tra i segni che non fanno progetti, loro si lasciano andare alla scia delle energie del momento e si affida a ciò che gli suggerisce l’istinto. Se hai provato ad estorcergli un impegno con tanto di preavviso, stai certo che potrebbe non servire a fargli mandare il piano in aria. Se il suo istinto gli suggerisce di cambiare idea, lui lo farà senza esitare. E’ un segno un pò folle ma per certo sa divertirsi e far divertire.

Gemelli

Il Gemelli è solare, socievole, spassoso. E’ un segno d’aria e quindi una boccata di ossigeno per i suoi interlocutori. Anche il Gemelli è un segno molto spontaneo, non ama fare progetti ma preferisce seguire il suo ritmo del giorno. A volte andrà a mille altre ozierà. Mai mettergli fretta o forzarlo a fare qualcosa, lo detesta. Per sua natura molto curioso, seppure riesci a fare un progetto con lui, ad esempio un viaggio, stai certo che si fermerà in ogni luogo che stuzzica la sua curiosità, dimenticando la tabella di marcia.

Sagittario

E’ lui il segno più ottimista dello zodiaco. Il Sagittario ama l’avventura, i viaggi, l’ignoto. Ama conoscere posti e persone nuove e farsi rapire dai loro costumi. Il Sagittario non avrà problemi a districarsi in posti mai visti prima, è un compagno di viaggio ideale. E’ alla spasmodica ricerca di avventure che danno sapore alla sua vita. Mai spezzare le sue ali dispiegate verso la libertà.