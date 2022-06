Quello che vedi su questa spiaggia ci dirà se sei una persona dolce

Il test della dolcezza è qui per misurare quanto sei (veramente) dolce con gli altri. Credi di sapere cosa ti diremo? Allora iniziamo subito!

Oggi abbiamo pensato di proporti un test della personalità che ci dirà la verità su di te.

A tutti, infatti, piace pensare di essere persone dolcissime, che gli altri non vedono l’ora di frequentare, vero?

Beh, probabilmente ci sarà qualcuno che vorrà fare l’alternativo e dire che della dolcezza non gli importa proprio niente. Il nostro test, in realtà, funziona per entrambi: pronti a scoprire quanto siete dolci?

Test della dolcezza: scopri quanto sei dolce con questa immagine

Che ne dici di provare il nostro test della dolcezza?

Ti chiediamo solo di dare un’occhiata a questo quadro, un’opera di Pierre Marcel, per scoprirlo!

L’illusione ottica di oggi, infatti, ci dirà quanto e se sei dolce come credi di essere.

Non devi far altro che dirci che cosa hai notato immediatamente in questo quadro e il nostro test della dolcezza farà il resto.

Pronto a scoprire chi sei veramente?

hai visto prima dei riccioli di panna : invece che nuvole, a te è sembrato da subito chiaro che quelle torri bianche sono dei veri e propri riccioli di panna!

Gelato o quello che vuoi: insomma, non si tratta di nuvole ma di qualcosa di dolce!

Nonostante sarebbe facile accumulare il “sapore” di quello che hai visto alla tua dolcezza, dobbiamo darti delle cattive notizie. Non ci sembri dolce proprio per niente!

Ehi, non fraintenderci: intendiamo solo dire che la panna è un simbolo di successo nel campo del lavoro. Spesso può anche rappresentare un certo momento di difficoltà dal quale, però, si uscirà vincitori. Questo ci dice che sei una persona assolutamente combattiva, capace di fare tantissimo da sola e di pensare per obiettivi. La dolcezza non è il primo dei tuoi pensieri! Forse è il caso di riconsiderare il tuo approccio alla vita: che ne dici di farlo provando questo test ?

Ci sarebbero tutte le carte in regola per definirti la persona più dolce che ci sia… non è vero? Ebbene, la risposta è no! Il merletto lavorato rappresenta spesso delle pretese troppo esagerate: ehi, non è che sei anche nella classifica dei segni zodiacali più esigenti dell’oroscopo ?

Sei una persona che è troppo precisa ed ordinata per essere anche dolce. Vuoi che tutto sia fatto come dici tu e quando c’è qualche problema puoi diventare un vero drago! Non sei cattivo ma sicuramente non sei neanche dolcissimo!

La verità è che vedere semplicemente un paesaggio marino ci rivela che sei una persona molto pronta alla introspezione, che vuole conoscersi meglio e che desidera pace e tranquillità. Tutti questi tratti fanno di te una persona fondamentalmente dolce!

Sei calma e pacata, sai quello che vuoi o che vorresti e non hai bisogno di fare il bullo con gli altri per raggiungere i tuoi obiettivi.

Credi nella gentilezza e nella pacatezza, nel chiedere le cose con cortesia e con rispetto. Insomma, più dolce di così potresti farci venire una carie!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.