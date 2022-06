Prova questo test per sapere tra quanti anni ti sposerai

Tu ed il tuo partner vi sposerete? E se sì, tra quanto? Il test su quando di sposerai è qui per rispondere a questa domanda: lo proviamo insieme?

Oggi abbiamo deciso di parlare di un argomento che, in coppia, può diventare ostico.

Il matrimonio!

Ci sono persone che non vedono l’ora di sposarsi e persone che, invece, vorrebbero fare finta di niente per tutta la vita. Non è detto che volersi sposare sia un requisito per l’amore vero e puro ma sapere se e quando ti sposerai è una curiosità del tutto legittima.

Che ne dici: proviamo insieme questo test?

Test su quando ti sposerai: cosa vedi nel quadro ci svela la risposta

Va bene, va bene, lo sappiamo: come farà il nostro test su quando ti sposerai a dirti… effettivamente quando ti sposerai?

La risposta si nasconde in questo quadro, un’opera di Vladimir Kush, che sarà in grado di darci una prospettiva vera sulla tua relazione.

Ti chiediamo, ovviamente, di guardarlo e di dirci che cosa hai notato per primo nel disegno. La tua risposta ci dirà quando ti sposerai: se presto o tardi e, forse, anche se con il tuo attuale partner.

Allora, dicci: che cosa hai visto nel quadro?

hai visto un cuore : lo sappiamo che il cuore ti ha fatto immediatamente pensare che ti sposerai presto. Dopotutto si tratta del simbolo universale che parla d’amore, che ha una presa quasi imprescindibile sulle nostre vite. Lo aggiungiamo al nome del partner nel nostro telefono, lo disegniamo quando vogliamo mandare un bigliettino pieno di sentimenti ed emozioni alla persona che amiamo (soprattutto se siamo nella classifica dei segni zodiacali che si emozionano veramente per tutto ).

Bene, ci dispiace dirtelo ma purtroppo questo simbolo ci dice che non ti sposerai… almeno per un bel po’ di tempo!

Sei innamorata del concetto di amore: questo, ovviamente, è fantastico e meraviglioso ma può voler significare anche che, al momento, non stai con la persona giusta per te.

Addirittura, invece, potresti anche stare con al persona perfetta ma non riusciresti comunque a vederla per quello che è, accecata come sei dall’amore!

Il test su quando ti sposerai ci dice che hai ancora un bel po’ di tempo da aspettare: speriamo nel valga la pena!

Se hai visto tutto questo, allora possiamo darti una buona notizia: probabilmente ti sposerai presto, anche prima di quello che immagini!

Il motivo che si nasconde dietro questa scelta è che sei una persona che, evidentemente, è ormai matura e pronta per l’amore vero, quello con la A maiuscola.

Anche se in questo momento non hai un partner (e, forse, non lo hai proprio perché i tuoi standard sono elevati), sei pronta per fare il grande passo.

Sei una persona che ha imparato a guardare le persone per quello che sono e che sa benissimo che una relazione ha bisogno di lavoro e di pazienza più che di grandi gesti e di parole vuote.

Insomma, possiamo dirtelo tranquillamente: i “fiori d’arancio” sono all’orizzonte e sei pronta per il matrimonio. (Ehi, forse devi provare anche questo altro test, che ti dice quanti figli avrai: giusto per stare tranquilli!).

Ora devi solo far provare questo test anche al tuo partner!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.