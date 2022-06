Test del Principe Azzurro | Quello che sposeresti rivela chi sei davvero

Facendo il test del Principe Azzurro scoprirai di quale tipo di uomo ha bisogno il tuo inconscio e soprattutto perché lo cerchi proprio così!

I bisogni emotivi di una persona non sono sempre chiari e palesi. Al contrario, molto spesso non siamo assolutamente consapevoli del perché determinate persone ci piacciono e altre non ci attirano per niente.

Ciò che sappiamo, però, è che da sempre sogniamo il Principe Azzurro, cioè l’uomo ideale, fatto in una certa maniera e che si comporta con noi in un certo modo.

Questo uomo ideale è tutto ciò di cui abbiamo bisogno: si prende cura di noi, ci protegge, ci sostiene e, ammettiamolo, ci dà sempre ragione.

Oltre a questo possiede anche una serie di caratteristiche fisiche e della personalità che ci attraggono come calamite: un bel fisico, un bel viso, un bel portamento.

A ognuna di queste caratteristiche corrisponde, senza ombra di dubbio, un bisogno di cui non siamo consapevoli, qualcosa che ci manca e che ricerchiamo in un compagno ideale.

Pronta a scoprire che cosa manca a te?

Test del Principe Azzurro

Per eseguire questo test ti chiediamo di osservare attentamente i quattro ritratti maschili che ti proponiamo e di scegliere il ritratto che ti piace di più. Non stare troppo tempo a chiederti per quale motivo ti senti attratta dall’uno e non dall’altro: lascia che sia l’istinto a guidarti!

1 – L’uomo dai capelli rossi

I capelli rossi sono molto più rari dei capelli scuri o dei capelli biondi, per questo motivo esercitano sulle donne (e sicuramente anche sugli uomini) un fascino particolare.

Chi ha i capelli rossi viene considerato una persona unica, spesso ribelle e molto passionale. Un tempo si riteneva addirittura che le persone dai capelli rossi fossero cattive e perfide, inviate dal Diavolo per mettere discordia tra le persone.

Se hai scelto questo principe, con la sua folta barba e lo sguardo deciso, significa che desideri un uomo forte e imprevedibile, che sappia trascinarti in una vita di passioni incontrollabili e che allo stesso tempo ti faccia sentire protetta e al sicuro.

Perché cerchi un uomo così? Perché hai un carattere avventuroso, che odia la routine e la monotonia!

2 – L’uomo biondo con la barba

Gli uomini con la barba appaiono sempre molto forti, autoritari e pieni di esperienza. Inoltre danno l’impressione di essere più grandi della loro età anagrafica e trasmettono un senso di sicurezza e di tranquillità.

L’uomo di questo ritratto, in particolare, ha anche uno sguardo estremamente deciso, quasi quello di un soldato, e sembra una persona molto seria, quadrata e determinata.

Se hai scelto questo ritratto significa che hai bisogno di un uomo che sia la tua roccia, il tuo punto di riferimento nelle difficoltà della vita, la tua ancora di salvezza quando sembra che tutto vada male e che sappia tirarti fuori dai guai quando le cose si fanno difficili.

Se hai scelto questo ritratto significa che sei una persona che ha bisogno di molta protezione, che forse si sente ancora un po’ bambina e ha bisogno di essere guidata. Trova la persona in grado di trasmetterti la giusta fiducia in te stessa e ti sentirai molto più forte!

Vuoi continuare a giocare con Chedonna? Fai il test della Sicurezza per scoprire quanto sei davvero sicura di te!

3 – L’uomo dai capelli neri

L’uomo in questo ritratto sembra il più giovane dei quattro che ti abbiamo chiesto di osservare. Ha uno sguardo intelligente e penetrante, sembra assorto nei suoi pensieri e dà l’impressione di essere una persona calma e riflessiva.

Il suo viso però non trasmette un’impressione di debolezza, al contrario. Sembra un uomo convinto delle sue idee e in grado di difenderle se dovesse essere necessario.

Se hai scelto questo ritratto significa che sei attratta dagli uomini per la loro mente e per il loro carattere, e che il loro aspetto fisico è molto secondario per te rispetto alle qualità mentali.

Perché hai scelto questo Principe Azzurro? Perché sei una persona dalla mente molto attiva, sei anche molto riflessiva e intelligente, non parli mai a vanvera, ma ti esprimi soltanto dopo aver valutato attentamente quello che stai per dire.

Senti il bisogno di un compagno che sia simile a te e che sia in grado di “stare al passo” con la tua mente oltre che con il tuo cuore.

4 – L’uomo dai capelli biondi

L’uomo in questo ritratto è un uomo giovane e molto raffinato. Sembra appartenere alla nobiltà, quindi sembra davvero un principe o addirittura un giovane re.

Ha un’espressione molto gentile, ma è intento a osservare con attenzione qualcosa che non vediamo, come se fosse perso nei suoi pensieri.

Se hai scelto questo ritratto significa che sei attratta dagli uomini raffinati e colti, non da quelli che puntano tutto sulla fisicità per conquistare il cuore di una donna. Ciò che ti affascina di più, però, è avere al tuo fianco un uomo misterioso, che ha molte idee e molti progetti di cui non sempre ti mette a parte.

Se hai scelto questo ritratto significa che sei una persona libera e indipendente, quindi desideri al tuo fianco un uomo che sia esattamente come te, che sia gentile ma che abbia una vita interessante e piena di progetti.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.