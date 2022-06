Test della Sicurezza | Gli altri ti considerano una persona sicura o insicura?

Con il test della sicurezza cercheremo di capire come ti vedono le altre persone e se hanno di te la stessa idea che hai tu.

Si dice sempre che le donne riescono a comunicare molto del proprio carattere attraverso l’abbigliamento ed è sicuramente vero. Quello a cui però spesso non pensiamo è che a volte il messaggio che arriva alle altre persone è diverso da quello che crediamo di inviare.

Per questo motivo è molto interessante osservare i propri comportamenti dall’esterno, in maniera da analizzare oggettivamente l’impressione che diamo agli altri.

Per eseguire questa operazione abbiamo deciso di prendere in esame due tipi di top estivi molto scollati e provocanti.

In genere si pensa che una donna disposta a scoprirsi e a mettersi in mostra sia una persona molto sicura di sé, ma non è sempre vero. Spesso si sceglie un abbigliamento provocante in maniera da “distrarre” le persone che incontriamo, spingendole a focalizzarsi solo sulla superficie e sull’apparenza del nostro carattere.

Ovviamente tutto questo non avviene in maniera consapevole: si tratta di un comportamento completamente automatico sul quale non abbiamo controllo. Per analizzarlo non possiamo ricorrere quindi alla ragione, molto meglio approcciare al discorso in maniera indiretta!

Test della Sicurezza

Per eseguire questo test non dovrai fare altro che osservare i due top estivi che ti proponiamo e scegliere quello che preferisci. Non chiederti se è adeguato al tuo stile, alla tua età o al tuo fisico. Scegli in maniera completamente libera e leggi il profilo corrispondente!

1 – Top Multicolore animalier

Questo top è davvero appariscente e originale. Abbina due elementi davvero forti, cioè una colorazione fluo multicolore e una stampa animalier.

Si tratta quindi di un capo di abbigliamento che si indossa per essere notate, quindi per attirare decisamente l’attenzione su di sé.

Come accade sempre con le stampe animalier, questo tipo di fantasia comunica un carattere forte, piuttosto aggressivo e molto femminile.

Se hai scelto questo top probabilmente hai di te un’idea molto precisa e aggressiva. Intendi comunicare l’idea di essere una persona forte e molto decisa, alla quale è meglio prestare molta attenzione.

Per quanto questo sia vero in parte, molto probabilmente sotto un’apparenza così forte nascondi un carattere un po’ insicuro. Per questo motivo hai bisogno di mostrarti in maniera così decisa e così appariscente: hai bisogno di mascherare quello che consideri un tratto debole della tua personalità.

Probabilmente sotto sotto sei una persona estremamente sensibile e dolce, che però ha paura di mostrarsi per quella che è davvero! Il “problema” è che le altre persone ti vedono invece come una persona spavalda e aggressiva, quindi potrebbero approcciare a te in maniera molto dura e diretta, cosa che potrebbe ferirti.

2 – Top scollato a fiori

Questo top molto estivo è davvero molto scollato. Offre una visuale molto intrigante sul décolleté ma mette anche bene in vista le spalle e la schiena.

La sua stampa floreale a colori caldi è un motivo molto femminile, tipico degli abiti estivi. Il fondo nero però rappresenta anche mistero, fascino e seduzione.

Se hai scelto questo top estivo significa che sei una persona estremamente sicura di te, che non ha paura di apparire esattamente com’è davvero.

“Mettersi a nudo” è un’espressione che si utilizza molto spesso in ambito emotivo e psicologico per descrivere una scelta di totale onestà e trasparenza, ma può essere usata nella moda per intendere l’atto concreto di svestirsi.

Questo top rappresenta proprio questo: sei in grado di metterti a nudo a livello fisico e a livello emotivo perché sai perfettamente chi sei, ti senti a tuo agio con la tua personalità e con il tuo fisico, quindi non hai nulla da nascondere.

Le altre persone ti considerano una donna forte e capace, in grado di prendersi quello che vuole e che sa esattamente come comportarsi in ogni occasione.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.