Che cosa hai visto in questo quadro? Ci dice quali sono le tue priorità

Il quadro che ti proponiamo per il test di oggi è decisamente “strano”: proprio per questo, però, il test delle priorità funzionerà meglio di tutti gli altri!

Ci sono persone che non hanno bisogno di farsi nessun tipo di domanda, nella vita.

Sanno benissimo quali sono le loro priorità, qual è la loro direzione e dove stanno andando nella vita.

Beh, dev’essere bellissimo ma non si tratta proprio di noi: noi, invece, siamo ancora un poco confusi e privi di direzione. Se anche tu, a volte, ti senti così allora il test di oggi è perfetto per te. E sì, lo sappiamo che è strano: ma proprio per questo funziona!

Test delle priorità: dicci cosa vedi in questo quadro e scopri le tue

Quante volte ti è successo di rimanere come “bloccato” nella vita?

No, tranquilla: il test di oggi non prevede che tu faccia una passeggiata all’interno di questo quadro decisamente strano, che ti aiuterà a decidere quale strada prendere.

Abbiamo deciso di utilizzare questa immagine, però, perché la sua stranezza difficilmente riuscirà ad influenzarti in una maniera o nell’altra e, nel test delle priorità che è quello che ti stiamo proponendo oggi, questo è fondamentale, no?

Dicci solo che cosa hai visto prima nel quadro e scopriremo insieme quali sono, veramente, le tue priorità: almeno secondo il tuo subconscio!

il diamante : forza spirituale, grandezza, unicità e resistenza. Queste sono caratteristiche del diamante, che tu non hai potuto fare a meno di notare per primo nel test delle priorità.

Se lo hai visto immediatamente, possiamo dirti che la tua priorità sei tu stesso: non male! Sei una persona estremamente concentrata su di sé, ma non in una maniera egocentrica ed egoista. Punti a diventare una persona sempre migliore, cercando di aumentare la tua conoscenza, i tuoi interessi ed il tuo spirito innalzandoli sempre più in alto. Sembri non avere pecche (anche se il test del segreto nascosto, probabilmente, ne tirerà fuori qualcuna ) e sei concentrato sull’idea di farti vedere il più possibile proprio come un diamante. Bellissimo, unico e praticamente irraggiungibile!

La tua priorità, almeno secondo il test delle priorità che dovrebbe capirne qualcosa, è l’amore e la fedeltà. I limoni, infatti, sono un simbolo riconducibile al godere dei frutti della vita, dopo aver lavorato duramente per essi. Nelle tue priorità ci sono sicuramente i rapporti umani. Li valuti tantissimo e stai sempre attenta ad essere sincera, onesta, trasparente ed empatica con tutti. Per questo hai visto prima i limoni! Sei una persona che mette al primo posto l’amore e le relazioni e lo farai sempre. Tienine conto, perché nella vita non esistono solo gli altri!

Insomma, hai già capito che cosa vogliamo dirti. Se hai visto prima la piccola lumaca nel test delle priorità, allora saprai già che le tue sono quelle legate alla stabilità economica!

Non ti vogliamo inquadrare come una persona attaccata ai soldi o ai beni materiali ma semplicemente dirti che le tue priorità sono ben chiare e definite.

Prima di tutto tu vuoi avere tutto quello che serve per vivere una vita dignitosa: un lavoro, una casa e tutte quelle “cose” che ti renderanno “sicuro”.

Per scoprire meglio chi sei forse dovresti provare anche il nostro test della valigia estiva: tra quattro oggetti, quello che sceglierai ci dirà chi sei veramente!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.