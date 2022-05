Brrr, che gelo: i segni zodiacali più burberi fanno veramente paura!

Anche se siamo (almeno sembra) quasi nel pieno dell’estate e le temperature solo altissime, possiamo assicurarti che se ti siedi vicino a uno dei segni zodiacali più burberi… te ne renderai conto!

Non c’è niente da fare: alcune persone sono, semplicemente, veramente molto burbere!

Oggi abbiamo deciso di chiedere all’oroscopo se c’è qualcuno, tra i segni zodiacali, al quale dovremmo stare attenti data questa sua innata qualità.

Che ne dici: ti va di controllare con noi chi c’è tra le prime posizioni della classifica di oggi?

I segni zodiacali più burberi di tutto l’oroscopo: ecco la classifica

Impossibile strappare loro neanche un sorriso: i segni zodiacali più burberi di tutto l’oroscopo sono persone veramente troppo rudi!

Ehi, diciamo che almeno questo è quello che fanno vedere: non è detto che siano sempre cattivi o maleducati!

Il problema è che i segni zodiacali più burberi sono troppo “respingenti” per permettere agli altri di conoscerli e quindi, poi, di apprezzare le loro vere qualità!

Meglio scoprire la classifica di oggi, in modo da sapere quali sono i segni più burberi e capire se ne conosci qualcuno. Pronti?

Aquario: quinto posto

Eh sì, cari Aquario, incredibile ma vero ci siete anche voi nella classifica dei segni zodiacali più burberi di tutto l’oroscopo.

Sappiamo che vi dispiace, visto quanto siete gentili e dolci con gli altri (anche se, ammettiamolo: c’è un motivo se non siete nella classifica dei segni zodiacali più tolleranti di tutto l’oroscopo).

Gli Aquario possono essere veramente burberi anche e soprattutto quando mettiamo a confronto i loro momenti burberi con quelli “normali” di ogni giorno. Cari Aquario, sappiamo che fare il broncio, una volta ogni tanto, vi aiuta a prendere le distanze dagli altri ma dovete proprio terrorizzarli?

Ariete: quarto posto

Come? Gli Ariete sarebbero nella classifica dei segni zodiacali più burberi di tutto l’oroscopo?

Fidatevi di noi, la risposta è sì!

Gli Ariete, infatti, sono persone mai contente: soprattutto quando l’attenzione non è dirottata su di loro!

Per gli Ariete essere burberi è più una diretta conseguenza di alcune situazioni che non vanno loro proprio a genio. In tanti altri momenti riescono a comportarsi bene ma… spesso no!

Scorpione: terzo posto

Cari Scorpione, sapete benissimo di essere persone che non ci mettono troppo a dire le cose come stanno e ad esternare ogni minima difficoltà!

Per voi che siete nati sotto il segno dello Scorpione essere burberi è una cosa normalissima: vi capita costantemente e non vi offendete se qualcuno la fa a voi!

(Almeno: non vi offendete subito).

Gli altri, però, spesso si risentono del vostro sguardo truce o della vostra freddezza, per non parlare, poi, del modo assolutamente freddo che avete di dire le cose.

Cari Scorpione: ma non è che un poco ci sguazzate nella vostra… “burberosità”?

Capricorno: secondo posto

I Capricorno si guadagnano un secondo posto nella classifica dei segni zodiacali più burberi. Di primo acchito, infatti, il Capricorno sembra essere veramente una persona sempre imbronciata, austera e decisamente arrabbiata.

Chi conosce un Capricorno per la prima volta non può fare a meno di chiedersi: “Ma che cosa ho fatto di male?”.

Sempre con lo sguardo torvo e le braccia incrociate, i nati sotto il segno del Capricorno non sembrano solo burberi: lo sono proprio!

Dopo un poco di tempo, fortunatamente, questo loro atteggiamento passa ma almeno all’inizio mettono veramente paura!

Vergine: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più burberi

Impossibile cercare di scalzare i nati sotto il segno della Vergine dal primo posto della classifica di oggi.

Eh sì, cari Vergine, siete voi i più burberi di tutto l’oroscopo!

Avete un modo di dire le cose schietto e diretto e anche troppo “rude”, soprattutto per le persone che vi circondano.

Inoltre, poi, non potete veramente fare a meno di stabilire standard decisamente elevati che rispettate praticamente da soli. (Per questo, poi, finite anche nella classifica dei segni zodiacali più banali di tutto l’oroscopo!).

Voi Vergine tendete a trattare con la stessa “durezza” che riservate a voi stessi tutti gli altri, finendo per risultare burberi e sempre imbronciati… oltre che impossibili da accontentare!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.