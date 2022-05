Devi andare in campeggio: quale tra questi oggetti è il più importante?

Il test del campeggio è qui per capire la tua personalità in base alla tua scelta. No, non preoccuparti: non devi andare davvero in campeggio per fare questo test!

Oggi abbiamo deciso di proporti un test decisamente curioso.

Va bene, va bene: lo sappiamo che non tutti sono amanti delle scampagnate, della natura selvaggia, degli insetti e delle notti scure e senza nessuno intorno!

Non per questo, però, dovresti rinunciare al nostro test della personalità di oggi: che dici, ti va di fingere di essere un’esperta campeggiatrice per un poco?

Test del campeggio: scegli quale oggetto portare tra questi quattro

Ormai che l’estate è alle porte, possiamo assicurarti che quel tuo amico ti proporrà di nuovo l’idea che gli bocci ormai da tantissimo tempo.

Andiamo a fare un weekend in campeggio insieme?

Potrebbe trattarsi del tuo amico a chiederlo, oppure del tuo compagno o di quella persona a cui vuoi bene e a cui ti dispiace tanto dire di no.

Ehi, diciamoci la verità: potresti essere te stessa a proporre il campeggio, senza sapere quanto sono grandi gli insetti al di fuori delle città!

Dai, su, stiamo scherzando: non tutte le persone detestano il campeggio (o, almeno come per chi scrive, lo trovano faticosissimo) e il punto del test del campeggio non è capire quanto ti piace andare nella natura!

Ti chiediamo solo di dirci quale, tra i quattro oggetti che trovi qui sopra, porteresti assolutamente con te se dovessi andare in campeggio.

Scopriamo subito che tipo di persona sei quando… il gioco si fa duro!

acqua : la tua scelta ci dice che, più di tutto, tu sei attenta a te stessa. Ehi, attenzione: non ti stiamo dando dell’egoista ma stiamo dicendo che sei veramente brava a prenderti cura di te !

La scelta che hai fatto ci svela che tu, più di tutto il resto, vuoi assicurarti di stare bene. Una scorta d’acqua è quello che ti serve per “sopravvivere” ma anche per idratarti e non stancarti! Sei una persona particolarmente capace di sopperire ai propri bisogni e questo è importantissimo. Non passare troppo tempo concentrata solo su di te, però!

Te per prima, questo è certo, ma anche le persone che ti circondano e gli animali che potrebbero “incappare” nella vostra tenda.

Con il fuoco tu sei in grado di vedere e di farti vedere sempre e comunque, di riscaldare , di proteggere , di segnalare . Insomma, è una scelta previdente, di una persona abituata a provvedere : a sé stessa ma anche agli altri!

Per te la mappa è l’unica cosa importante veramente tra i quattro elementi proposti dal test del campeggio. Sei una persona che, anche nel momento più difficile , riesce sempre a tenere gli occhi aperti ed agire concretamente! In questo caso hai fatto una delle scelte più ponderate . La mappa ti serve per capire dove sei e per cavartela da sola qualora tutto andasse per il verso giusto.

Sei una persona che lavora fieramente per migliorarsi ogni giorno, non hai paura di niente e mantieni sempre in sangue freddo. Ehi, siamo solo che invidiose!

Il test del campeggio ci svela che sei una persona che si “accontenta” di riuscire ad andare avanti giorno per giorno. Ehi, non prendertela: questo non vuol dire che sarà sempre così! Il conforto di una torcia, però, non è assolutamente duraturo e, anzi, è un modo di rimanere attaccati alla “civiltà” anche quando sei in mezzo alla natura. Forse dovresti provare anche il test dell’albero o della città: ti aiuterà a capire dove sei e se puoi andare avanti!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.