Partner sessuali, ecco il numero ideale di partner prima del matrimonio

Partner sessuali: quanti ne dovremmo avere avuti prima di iniziare una relazione seria? Il numero suggerito da uno studio ti sorprenderà?

Si parla molto spesso dei rispettivi partner avuti. La domanda: “Quanti ne hai avuti/e prima di me?” se la pongono tutti prima o poi. Un pò per curiosità, un pò nell’illusione che questo numero possa rivelarci se possiamo fidarci o meno del partner, il numero dei partner sessuali che hanno condiviso momenti di intimità con la persona che amiamo e con la quale desideriamo avere l’esclusiva, è un tema che scotta.

“1, 3, 10, 30, saranno troppo pochi o troppi? questo numero potrebbe cambiare l’idea che il partner si è fatto di me? Potrebbe influire sul futuro della nostra relazione? Ma poi esiste un numero ideale e quale sarebbe, chi lo ha definito?” Se ti sei posta queste domande anche tu abbiamo la risposta ed è una stima che si basa su uno studio che ha analizzato il parere degli iscritti ad un sito per incontri.

Il numero ideale dei partner sessuali prima del matrimonio è …

Se vuoi davvero saperlo stiamo per svelarti il numero dei partner sessuali ideali che dovremmo aver avuto prima di una storia seria, stabiliti da uno studio, ma prima ci teniamo a precisare che il numero ovviamente varia in base all’età, al sesso e alla personalità di ogni persona.

Diciamo che il numero dei partner ideali non esiste e il numero dei partner avuti precedentemente non influisce sulle nostri doti di amante. Il numero di partner sessuali avuti non serve a farci sentire realizzati come coppia, due persone hanno una buona intesa sessuale indipendentemente da questo numero e dipende dalla loro alchimia non dalle loro esperienze.

Premessa a parte abbiamo un numero da darvi se desiderate farvi un’idea del numero ideale di amanti da avere prima di una storia seria. E’ un numero giudicato ideale dalle persone che hanno partecipato ad uno studio. Secondo i partecipanti il numero ideale, ovvero giudicato giusto o vicino alla perfezione è il 12.

Secondo le conclusioni dello studio Illicit Encounters (un sito di incontri extraconiugali), il 49% delle donne e il 40% degli uomini è convinto che ogni persona dovrebbe aver collezionato almeno 12 esperienze sessuali con persone diverse prima darsi alla monogamia. 12 sarebbe il numero perfetto per capire le diverse affinità sessuali che si possono avere con un partner, inoltre sarebbe un numero che conferisce una certa esperienza sessuale senza essere eccessivo.

Lo stesso studio ha notato che per il 66% delle donne e per il 70% degli uomini, aver avuto meno di 10 diversi partner sessuali sarebbe indice di mancanza di esperienza sul campo.

La realtà dimostra che è possibile avere rapporti sessuali strepitosi con il proprio partner, primo ed unico partner avuto, incontrato 20 anni prima. Contrariamente a quanto si tende a pensare, l’alchimia tra due persona ha criteri che differiscono da coppia a coppia e col tempo migliora. Rapporto sessuale dopo rapporto sessuale impariamo a conoscere il partner e a soddisfarlo pienamente e viceversa.