E’ il segno più infedele, ma sai perchè non lascia mai il partner?

Noto per essere uno dei segni più infedeli in amore, è anche un segno che non lascia mai il suo partner. La ragione?

Le persone infedeli lo sono per una infinità di motivi diversi, alcuni ricercano sicurezze che non hanno nella loro relazione, altri per un bisogno di evadere, altri semplicemente perchè non riescono a resistere alle tentazioni. In ogni caso tradire è un rischio e può portare alla fine dell’amore. Questo segno anche quando viene scoperto non lascia mai il partner per un motivo molto semplice.

Questo segno zodiacale tende a cedere all’infedeltà ma allo stesso tempo non lascia mai il partner. La ragione? Anche questa è legata alla sua appartenenza astrologica. Il segno noto per la sua infedeltà è il Gemelli ed è anche un segno noto per il suo dualismo in ogni ambito della sua vita. Il Gemelli potrebbe condurre una doppia vita senza provare senso di colpa, per questo non rinuncia ne al partner ne all’amante.

Gemelli, il segno attratto da una doppia vita

Il Gemelli è un segno zodiacale solare e molto socievole. Con lui è impossibile non divertirsi. La sua solarità è contagiosa inoltre è un segno molto umoristico. Il suo unico difetto è quello di avere una personalità complessa caratterizzata da un forte dualismo. Questo dualismo potrebbe verificarsi anche in amore e portarlo a cedere all’infedeltà e a renderlo adultero.

Solitamente il tradimento fa venire sensi di colpa ma non al Gemelli che invece inizierà a provare molta curiosità per la sua doppia vita.

Il Gemelli è perfettamente in grado di amare due persone e non sentire la necessità di porre fine a nessuna delle due storie parallele. Il Gemelli è un tipo da bugie a fin di bene ed evita le verità se sono dolorose. Il Gemelli è un bugiardo provetto, è in grado di inventare scuse e storie che hanno dell’incredibile e che allo stesso tempo sono molto credibili. Inoltre il Gemelli è un grande oratore e persuasore, molte abile con le parole, se c’è qualcuno in grado di convincere chiunque di qualunque cosa questo è il nativo del Gemelli.