Ecco come puoi parlare di intimità per la prima volta con un nuovo partner

Parlare per la prima volta di sesso con qualcuno può essere veramente faticoso: fortunatamente per te, noi siamo qui per darti una mano!

Tutto quello che desideravi, durante questi ultimi tempi, si è avverato.

Lo hai conosciuto (poco importa se su una app di dating, se per una coincidenza o se perché vi hanno “incastrato” gli amici) ed i primi appuntamenti sono andati alla grande.

Lui ti piace, la chimica c’è e sembra chiaro che il momento topico si avvicina sempre di più: è arrivata, più o meno, ora di “farlo”!

Ecco, sì, ma… come parlarne? Non preoccuparti, i nostri suggerimenti ti aiuteranno!

Parlare per la prima volta di sesso: ecco i suggerimenti utili

Siamo sicuri che sei un poco confuso: che cosa vuol dire che bisogna parlare per la prima volta di sesso con un nuovo partner?

Cerchiamo di capirci meglio: parlare di quello che ci piace sotto le lenzuola, di quello che ci aspettiamo e di come lo vorremmo far succedere è fondamentale… in ogni relazione!

Si suppone che tu ed il tuo partner di lunga data abbiate trovato un modo di comunicare i vostri bisogni e desideri ormai rodato.

Se così non fosse, l’articolo di oggi è utile anche a te! Parlare per la prima volta di sesso, infatti, soprattutto con qualcuno che non conosci bene può essere difficile.

Cosa dire? Come dirlo? Quando dirlo?

Ehi, ehi, calma non preoccuparti: chiariremo tutto.

Dobbiamo prima partire dall’inizio, però! Avere una discussione riguardo la propria sessualità e quella di coppia è qualcosa che va affrontato, prima o poi, in ogni relazione. Non ti far spaventare dal “compito”: ricorda che ognuno di noi è unico e che quello che piaceva ad un vecchio partner potrebbe non essere intrigante per uno nuovo.

Questo vale per tutti, maschi o femmine!

Devi essere in primo luogo sicura di aver voglia di fare questa conversazione, cercando di superare un imbarazzo iniziale. Per farlo, ovviamente, abbiamo qui dei consigli pronti per te.

Quando parlare per la prima volta di sesso?

Beh, ci sarebbe da considerare una cosa per quanto riguarda le tempistiche della vostra conversazione sul sesso. Potrebbe essere utile farlo prima di iniziare a darsi da fare sotto le lenzuola!

Potete decidere voi, in ogni caso, che cosa vi fa sentire più a vostro agio ma noi ci consigliamo di parlare di sesso il prima possibile.

Certo, non appena vi sedete al tavolo al primo appuntamento ma neanche quando state per lasciarvi!

Una via di mezzo va più che bene: potete decidere di fare questa conversazione prima in assoluto della vostra prima volta concreta oppure di fare esperienza l’uno dell’altra per un paio di volte prima di iniziare la conversazione.

Che tra di voi la chimica sia alle stelle o alle stalle, poco importa: ricordate che una conversazione sul sesso è sempre necessaria!

Ci sono delle regole su come farlo?

In realtà la risposta è: assolutamente no!

Non esiste un manuale di istruzioni riguardo come parlare della prima volta di sesso!

(Ehi, aspetta: non è quello che stiamo facendo adesso?).

Quello che intendiamo dire è che potete scegliere di parlarne con qualsiasi mezzo preferiate! Megafoni in mezzo ad un parco? Beh, scelta decisamente coraggiosa ma chi siamo noi per dirvi che non va bene?

Scherzi a parte: a voce, per iscritto (sia per lettera che per messaggio) o come preferite voi è lo stesso. L’importante è parlarne!

(Se, poi, la conversazione passa da utile a… bollente, meglio no? Qui trovi in ogni caso tutti i suggerimenti per portare avanti una conversazione per messaggio veramente hot).

E, soprattutto, cosa dire quando parli per la prima volta… di farlo?

Beh, in realtà anche qui non abbiamo grandi regole da sottoporti. Dì quello che vuoi!

State attenti a non mettere a disagio l’uno o l’altra ma sappi che il punto di queste conversazioni è proprio questo. Evitare possibili disagi!

Parti da argomenti che possono essere tranquilli come le vostre preferenze per le posizioni (qui, ad esempio, trovi una delle più “strane” come quella del triceratopo. Potete usarla come esempio per capire quali sono quelle che vi piacciono di più!).

Poi potete passare alle cose più serie, come le vostre fantasie preferite o quelle pratiche di cui avete visto sempre e solo esempi nelle serie TV più bollenti e che avreste sempre voluto provare.

Se, invece, volete parlare di cose base come il rispetto, cosa vi fa sentire a vostro agio o che cosa no, tutto è ben accetto! Siete voi, insieme, a decidere gli argomenti: non vi fate spaventare dall’ampiezza della materia!

Dall’utilizzo di sex toys ai completini intimi tutto è materiale da argomento per parlare per la prima volta di sesso.