Test delle T-Shirt | Cosa dice il tuo cuore in questo momento?

Con il test della t-shirt cercheremo di far emergere la verità sul tuo stato emotivo di questo momento. Sei sicura di sapere come stai?

Quando qualcuno ci chiede “come stai” di solito tendiamo a rispondere “bene”, come se fosse scortese raccontare se qualcosa non va nella nostra vita.

Purtroppo negare i problemi non è il modo migliore per risolverli. Nascondersi dietro una risposta cortese equivale al classico “nascondere la polvere sotto al tappeto” per non fare brutta figura con gli ospiti.

Per mantenere il nostro benessere psicologico, però, c’è bisogno soprattutto una grande attenzione al nostro effettivo stato d’animo, in maniera da riuscire a gestire tutte le sue varie oscillazioni.

Non sempre però è facile capire come stiamo davvero: siamo troppo presi dai mille impegni quotidiani, dalle preoccupazioni sul lavoro o da una relazione amorosa che zoppica.

Ecco allora che questo test è proprio l’occasione giusta per scoprire come stai davvero!

Test delle T-Shirt

Per eseguire questo test ti chiediamo soltanto di scegliere la maglietta che potrebbe diventare la tua preferita in questo periodo. Quella che indosseresti anche tutti i giorni o che avrebbe un posto speciale nel tuo armadio.

1 – Maglietta rossa

Il rosso è da sempre il colore della passione, ma anche della forza d’animo, della rabbia e del coraggio. Quando viene abbinato al nero questo colore dà vita a un look aggressivo e anche un po’ ribelle, di cui tutte ci saremmo probabilmente innamorate quando eravamo adolescenti.

Se pensi che questa maglietta possa rappresentare il tuo stato d’animo attuale meglio di qualsiasi altra significa che sei in un momento di grande transizione nella tua vita.

Forse sei appena entrata (o appena uscita) da una relazione importante e provi ancora delle emozioni molto forti. Forse hai appena deciso di andare a vivere da sola cambiando radicalmente stile di vita oppure, meglio ancora, hai deciso di troncare i rapporti con le persone tossiche di cui ti circondavi.

Non si può dire che tu stia male, ma probabilmente non ti senti nemmeno calma e serena. Fatti forza, si tratta di un periodo di passaggio alla fine del quale tutto sarà sicuramente migliore e tu avrai fatto molti passi avanti nella tua realizzazione personale.

2 – Maglietta con nuvola

Questa maglietta nera è caratterizzata da una stampa dai colori pastello che rappresenta una nuvola da cui “piovono” cuoricini colorati.

Si tratta di un’immagine molto romantica e forse piuttosto infantile, che comunica sicuramente grande serenità, giocosità e tenerezza.

Se hai scelto questa maglietta significa che ti trovi in una fase molto positiva della tua vita. Esattamente come la nuvoletta rosa ti senti carica d’amore da diffondere sugli altri per migliorare la loro vita e per trasmettere loro tanta fiducia nel futuro.

Cerca di goderti appieno questo momento di grande soddisfazione, altruismo e generosità, perché probabilmente in futuro lo considererai uno dei momenti più belli della tua vita.

3 – Maglietta rosa

Il rosa è il colore romantico per eccellenza ed è anche il colore più spesso associato alla femminilità. Viene utilizzato per comunicare gentilezza, serenità, affetto e quiete.

Se hai scelto questa maglietta, al centro della quale campeggia un grande cuore, significa che sei in un momento idilliaco della tua vita.

Ti senti amata, felice e fortunata perché sai di avere intorno a te persone che ti vogliono bene e che sarebbero disposte a fare di tutto pur di vederti felice.

L’unico consiglio che ti diamo è di non dare mai per scontato l’affetto delle persone che ti sono vicine. Dovrai impegnarti giorno dopo giorno a guadagnartelo, a rispettarlo e soprattutto a ricambiarlo: solo in questo modo diventerai una persona davvero matura ed eviterai di trasformarti in una persona viziata e un po’ fuori dal mondo.

4 – Maglietta con cuore a strisce

Il nero e bianco sono due colori archetipali. Significa che sono collegati a concetti fondamentali per la cultura umana come il bene e il male, la luce e l’oscurità, il giorno e la notte, la vita e la morte.

Se hai scelto la maglietta con questi colori significa che in questo periodo della tua vita sei molto concentrata sulle cose essenziali, sia dal punto di vista concreto sia dal punto di vista spirituale.

Probabilmente hai cominciato a selezionare gli amici sulla base del loro comportamento e lo hai fatto perché ti sei sentita ferita e sola. Probabilmente il motivo per cui hai scelto questa stampa con un “cuore incompleto” è proprio perché senti delle profonde cicatrici emotive dentro di te.

Fatti forza e ricordati che passare un periodo di riflessione, concentrandosi su se stessi, sui propri bisogni e sui propri desideri, è sempre molto positivo. Servirà a diventare persone consapevoli, forti e mature.

