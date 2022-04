Test: vedi un cigno o uno scoiattolo? Scopri perché sei sfortunato in amore

Questo test ti dirà i motivi per i quali hai difficoltà in amore. Tutto dipende da cosa vedi in questa immagine, è uno scoiattolo o un cigno?

Scopri perché sei sfortunato in amore grazie a questo test della personalità. Tutto quello che devo fare è essere sincero con te stesso e rispondere ad una semplicissima domanda. Solo pochi secondi e avrai la risposta che forse cercavi da tempo.

Alcune persone guardando questa immagine vedono uno scoiattolo, altre invece vedono un cigno. La risposta cambia il modo in cui ci approcciamo al partner quando abbiamo una relazione e quindi potrebbe rivelarci perché siamo sfortunati in amore. Questo test ha l’obiettivo di divertirti ed intrattenerti e non vuole sostituire una diagnosi clinica. Sei pronto a fare luce su questo particolare aspetto della tua personalità?

Test: dimmi cosa vedi e ti dirò perché sei sfortunato in amore

Non perdere l’ occasione per capire qualcosa che ti riguarda e che potrebbe rivoluzionare in maniera definitiva i tuoi rapporti di coppia. Guarda l’immagine, quale figura pensi di vedere? e se le vedi entrambe, quale hai visto prima? Uno scoiattolo o un cigno? Leggi il profilo corrispondente alla tua risposta per scoprire perché sei sfortunato in amore.

Soluzione del test

Se hai visto prima:

UNO SCOIATTOLO

Se hai visto lo scoiattolo significa che sei una persona estremamente e a volte eccessivamente testarda. Quando ti metti in testa qualcosa non c’è verso di farti cambiare idea. Questa tua testardaggine spesso ti impedisce di prendere in considerazione le idee del partner e di metterti in discussione. Sei una persona organizzata e lavori duramente per portare a casa risultati e godere di un discreto successo personale. Indipendente e forte, hai un cuore tenero ma fai fatica a lasciarti andare. Il tuo partner non è un tuo rivale, dalla vostra proficua collaborazione nascerà un rapporto unico, forte e duraturo. Dipende da te..

UN CIGNO

Se hai visto prima il cigno significa che sei una persona estremamente razionale. Lo sai che l’amore è poco razionale vero? Questo sentimento è imprevedibile e molte volte non si spiega. Tu devi sempre valutare tutto, spiegarti tutto e non puoi agire diversamente. Semplicemente accetta il fatto che non c’è una spiegazione per tutto e godi del momento presente. Se ti regala dei fiori non significa per forza che si deve far perdonare qualcosa. Lasciati travolgere da questo sentimento, togli le catene che tengono i tuoi piedi saldi per terra e fai in modo che ti giri la testa. Lasciati andare, a volte non c’è niente di più bello e farlo crea intimità e fiducia nell’altro e rende la relazione più forte e stabile. Trova il coraggio di osare e l’amore oserà regalarti un partner speciale da amare.