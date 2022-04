Test: scegli una piuma e scopri come avere ciò che desideri di più nella vita

Cosa desideri di più nella tua vita attuale? Scopri come avere ciò che desideri scegliendo una piuma del test di oggi.

Quello che desideriamo di più nella vita può cambiare nel tempo. I nostri desideri dipendono da vari fattori. Qualche volta siamo consapevoli di ciò che desideriamo e ciò di cui avremmo bisogno, altre volte invece non lo sappiamo neppure noi stessi con precisione. Il nostro inconscio potrebbe aprirci gli occhi sui nostri reali desideri facendo appello alle nostre scelte.

La nostre scelte non sono affatto casuali ma sono legate alla nostra profonda personalità. Ciò che ci attrae ha un significato preciso. La piuma che catturerà la tua attenzione per esempio ti rivelerà cosa vuoi dalla vita e come ottenerlo.

Test: la piuma che scegli rivela ciò che desideri di più nella vita

Siamo abituati a pensare che l’essere umano agisca con consapevolezza, ma anche a noi capita qualche volta di agire inconsciamente. I test immagine cercano di interpretare la personalità di un individuo basandosi su questi atti inconsci. Questi test avrebbero anche una valenza clinica se fossero sottoposti da esperti in sedute individuali, nel nostro caso questo test ha lo scopo di fornire uno spunto di riflessione e intrattenere.

Quale piuma preferisci?

Dopo aver dato una rapida occhiata a tutte queste piume, sicuramente sarai rimasto colpito da una in particolare. Leggi il profilo corrispondente per scoprire il suo significato.

PIUMA 1

Se la tua scelta è caduta sulla prima piuma significa che sei stanca, a questo punto della tua vita vorresti solo la stabilità. Vorresti una vita meno stancante sotto ogni punto di vista, un lavoro e una famiglia che non ti faccia sentire esausto al punto di ammalarti. La pressione che deriva dalla tua stanchezza è enorme e nonostante il tuo impegno costante nel cercare di diminuirla, questa non cala. Prova a fare qualche attività che ti faccia sentire rigenerato e delega ad altri tutto quello che non riesci a fare tu. Niente sovraccarichi.

PIUMA 2

Se hai scelto la seconda piuma significa che in questo momento vuoi la felicità. Hai passato dei momenti particolarmente difficili e ti sei sentita svuotata e affranta. Se hai scelto questa piuma significa che a livello emotivo senti ancora il peso della tua tristezza. Hai bisogno di spazzare via il grigiore e la negatività che ti circonda. Devi assolutamente apportare nella tua vita qualche cambiamento che la renda più eccitante. Devi ritrovare la motivazione e avere il coraggio di sovvertire questa situazione. Elimina situazioni e persone tossiche.

PIUMA 3

Se hai scelto la terza piuma hai bisogno di semplicità. Sei una persona autentica che trova giovamento nel contatto con la terra. La tua vita è diventata artefatta e complessa e ti tiene in trappolata e ti fa sentire sopraffatto. Cerca di tornare ad uno stile di vita semplice, non accettare le cose che senti essere più grandi di te, soprusi, maldicenze, tradimenti sono cose che non devi tollerare forzatamente. Non tradire te stesso, cerca di tornare ad esserti fedele.

PIUMA 4

La scelta della quarta piuma indica che in questo momento hai bisogno di concentrazione. Ti distrai continuamente, fantastichi, ripensi, rimugini e questo non ti aiuta a raggiungere i tuoi traguardi. Ultimamente non riesci a completare neanche i compiti più semplici. Tutta questa inconclusione intorno a te ti fa perdere fiducia in te stessa. Ritrova la tua concentrazione, focalizzati su quello che stai facendo e ricomincia prefiggendoti dei piccoli obiettivi. Ritroverai la tua concentrazione in poco tempo.

PIUMA 5

Se è la piuma 5 che ti ha colpito significa invece che hai bisogno di novità. La routine e la monotonia ti tengono bloccata. E’ troppo tempo che hai l’impressione che la tua vita sia sempre tutta uguale. Prova a fare qualcosa di nuovo, un viaggio per esempio. Ti aiuterebbe a ricaricare le pile e a vedere il mondo con colori diversi. Un buon punto dal quale ripartire.