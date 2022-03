Test delle Scarpe Primaverili | Cosa ti aspetta questa primavera?

Le scarpe per la primavera sono colorate, vivaci, piene di brio: sono anche le protagoniste di questo test con cui prediciamo il tuo futuro!

Le vere appassionate di scarpe non possono fare a meno di aspettare la primavera con grande gioia per fare nuovi acquisti. Non vediamo l’ora di poter passeggiare al sole con scarpe colorate e un sorriso smagliante.

Il tipo di scarpe che adoriamo indossare però dice moltissimo della nostra personalità, quindi abbiamo deciso di utilizzare proprio le bellissime scarpe primaverili per giocare un po’ con la tua psiche, indovinare la tua personalità e perché no, prevedere il futuro.

Pronta a giocare?

Test delle Scarpe di Primavera

Per eseguire questo test dovrai semplicemente scegliere il modello che ti piacerebbe indossare. Non pensare assolutamente a quanto possa essere scomodo o a quanto tempo riusciresti a camminare con un determinato paio di scarpe. Concediti solo di sognare diamo una sbirciatina al tuo futuro!

1 – Sandali con tacco a stiletto

Questi sandali con il tacco a stiletto sono coloratissimi, aggressivi e dalla grande personalità.

Se hai scelto questi sandali davvero indimenticabili significa che sei una persona dal carattere forte che ama farsi notare ma che, soprattutto, adora esprimere la propria personalità in tutti i modi possibili.

Non hai paura di risultare eccentrica o “strana”. Per te la vita è un’avventura degna di essere vissuta e non vedi l’ora di gettarti a capofitto nell’eccitante prospettiva di vivere una nuova primavera del cuore e dello spirito. Prevediamo tante occasioni eccitanti e avventure amorose nel tuo futuro!

2 – Scarpe fuxia con tacco a stiletto e lacci alla caviglia

Queste allegre scarpe fuxia sono sicuramente perfette per la primavera 2022, dato che il fuxia e il rosa sono i colori più utilizzati nelle ultime passerelle!

Se hai scelto queste scarpe hai una personalità spumeggiante e allegra, ti piace trascorrere del tempo divertendoti, progettando sempre nuove cose da fare insieme agli amici e in particolare alle amiche. Il tuo ideale? Vivere in un’eterna puntata di Sex and the City!

Per la tua primavera prevediamo senza ombra di dubbio una buona dose di leggerezza e di divertimento, quello che proprio ti ci vuole dopo un periodo duro e stressante come quello che hai appena trascorso.

2 – Scarpe bicolore con tacco a stiletto e cinturino

Queste elegantissime scarpe bicolore sono davvero il top del glamour. Rappresentano benissimo il tuo carattere raffinato e il tuo stile inconfondibile. Indicano anche che sei una persona estremamente determinata.

Non ti piacciono gli eccessi, non ti piacciono le persone che parlano troppo senza concludere nulla e soprattutto non ti piace chi non si impegna davvero in quello che fa.

Quello che prevediamo per te nel corso di questa prossima primavera è la riscoperta della tua forza personale. Sarai in grado di costruirti piccole e grandi opportunità per affermare la tua personalità e i tuoi talenti. Raggiungerai tutti gli obiettivi che desideri e sari in grado di fare un passo avanti verso la tua realizzazione personale.

3 – Decolleté multicolor pitonate

Queste scarpe dal tacco comodo e dalla forma piuttosto tradizionale sono sicuramente l’equilibrio perfetto tra il passato e il presente, tra uno stile classico e uno stile più giocoso e scanzonato.

Se hai scelto questo paio di scarpe sicuramente dentro di te c’è qualcosa che scalpita, qualcosa che desidera a tutti i costi divertirsi e portare un pizzico di follia nella tua vita.

Il nostro consiglio è di guardare avanti con ottimismo ed energia, concedendoti tutte quelle “distrazioni poco serie” a cui spesso rinunci perché ti senti troppo adulta e matura per fare certe cose.

Che sia una passeggiata con le amiche, una serata in discoteca o acquistare un paio di scarpe un po’ fuori dagli schemi come queste, il nostro consiglio è di seguire l’istinto e colorare la tua vita. Del resto la Primavera è la stagione ideale per rinascere e cambiare un po’ il proprio modo di vivere: cogli l’occasione al volo e non te ne pentirai!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.